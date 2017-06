TROJICA PODUZETNIKA SPAŠAVAJU POSRNULI ALGORITAM: Otvorenje knjižara početkom srpnja, svi radnici ostaju, a nude im i šansu za bolju zaradu

Algoritmove knjižare svoja bi vrata ponovno trebale otvoriti početkom srpnja, radnici neće ostati bez posla, a novi poslodavac koji preuzima knjižare nudi im i priliku za bolju zaradu.

Trojica poduzetnika odlučila su spasiti lanac knjižara Algoritam MK. Riječ je o dvojici braće, Jurici i Zvonku Čubriću, koji su godinama vodili tvrtku za distribuciju uredske opreme Fokus, te njihovu prijatelju Matiji Fojsu koji će se nalaziti na čelu novoosnovane tvrtke Hoću knjigu! koja će preuzeti trenutačno zatvorenje knjižare.

“Uvjereni smo da knjižare u Hrvatskoj mogu dobro poslovati i biti ekonomski održive. Mi nismo izdavači, pa nećemo gurati svoju robu na najbolje police, nego trgovci, želimo nešto zaraditi i platiti svima s kojima surađujemo”, poručuje trojac koji ponovno otvaranje deset Algoritamovih knjižara predviđa za početak srpnja.

PROPAST NAJVECE HRVATSKE KNJIZARE Algoritam ima dugove od 30 milijuna kuna i ide u predstecaj!



Zasad je s vlasnikom Profila Danijelom Žderićem dogovoreno da novi lanac uđe u knjižaru u riječkom Tower Centru, koji je u njegovu vlasništvu, kao i u Megastore u zagrebačkoj Bogovićevoj ulici, najveću knjižaru u Hrvatskoj. Taj je prostor u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, s kojom je Žderić nekoć potpisao ugovor o najmu do travnja 2024. Sada je s novim partnerima dogovorio podnajam. U tijeku su i pregovori s vlasnicima niza drugih prostora u kojima su bile knjižare lanca Algoritam MK, piše Poslovni dnevnik.

Trojac u planu ima i da Megastore sa svoje tri etaže ponovno postane mjesto okupljanja u kojem bi se održavale radionice, čitaonice i promocije knjiga.

Veće plaće za radnike

Dobra je vijest i što svi zaposlenici tih knjižara mogu nastaviti raditi za novog poslodavca koji im je obećao i bolje plaće. “Svi će dobiti priliku da se pokažu, uključujući i članove dosadašnje uprave”, obećavaju novopečeni knjižari.

Čubrići, koji dugoročno neće biti u operativi nove tvrtke, do kapitala za projekt došli su tako što su tiskari Grafotisak iz Gruda, kojoj su svojedobno prodali 50 posto udjela u Fokusu, sada prepustili i ostatak te tvrtke. Fokus je lider u distribuciji uredskog materijala, s lanjskim prihodom od oko 300 milijuna kuna. U svom vlasništvu ima i tvrtku RAM 3, koja također uspješno posluje.

Inače, upravo su Fokus i RAM 3 aktivirali zadužnice, što je dovelo do zatvaranja lanca Algoritam MK. “Svega smo se naslušali zbog tog poteza, pa i to kako pritiskom na Algoritam uništavamo hrvatsku pisanu riječ, a mi smo samo željeli napokon dobiti svoj novac. Nerado smo to učinili, ali da nismo mi, netko drugi bi tako postupio, znamo da su i ostali vjerovnici imali spremne zadužnice, bilo je samo pitanje tko će to prvi učiniti”, kažu dodajući kako su zasad od Algoritma izvukli 900.000 kuna, dok još potražuju tri milijuna, kao i svu neprodanu robu.