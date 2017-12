TEDESCHI OTKRIO KAKO JE USPIO: ‘Poduzetnici u Hrvatskoj jako griješe, funkcioniramo k’o ekonomija grupe TNT’

“Agrokor je najveća tragedija leadershipa u Hrvatskoj nakon rata. Ostaviti devastiranu kompaniju, dobavljače, financijsku zajednicu, lokalne sredine u kojima je on najveći, ako ne i jedini poslodavac. To je neodgovorno vodstvo”, tvrdi šef Atlantik grupe.

Emil Tedeschi, prvi čovjek Atlantica, sudjelujući na konferenciji EBRD-a “Equity ulaganja: kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija”, izjavio je kako u Hrvatskoj i području bivše Jugoslavije funkcioniramo kao ekonomija grupe TNT: “Idje su naše, pare vaše”. Svi bi novac, ali istovremeno ne bi da im netko ulazi u tvrtku jer neovisno češljanje knjiga naš poduzetnički koncept ne podnosi, napomenuo je Tedeschi. Stoga smatra da je “venture capital” industrija u Hrvatskoj na niskim granama”.

Prema Tedeschijevom mišljenju, pred našim tvrtkama je velika generacijska transformacija. No, menatlitet vlasnika koji se oslanja na nasljednike, a ne na profesionalni meandžment tu trasformacij pretvara u neizvijesnost za opsatank.

Agrokor primjer lošeg lidershipa

Smatra da je dobar ‘leadership’ odgovornost za kompaniju, ljude i zajednicu, od dobavljača do poslovnih partnera, piše Poslovni dnevnik.



“Najbolji primjer je Agrokor; najveća tragedija leadershipa u Hrvatskoj nakon rata. Ostaviti devastiranu kompaniju, dobavljače, financijsku zajednicu, lokalne sredine u kojima je on najveći, ako ne i jedini poslodavac. To je neodgovorno vodstvo”, kaže Tedeschi dodajući da postoje i manje tvrtke koje propadaju na isti način.

Transformacija obiteljske tvrtke

Uspjeh Atlantica i transformaciju iz obiteljske tvrtke u korporaciju Tedeschi pripisuje otvorenošću za razgovore. Istaknuo je kako su pri kupnji Cedevite koristili equity, mezzanine financiranje (hibridni instrument koji se u jednoj situaciji ponaša kao kredit, a u drugoj kao vlasnička glavnica), a potom kredit banke i nematerijalnu imovinu (brend Cedevite) kao kolateral u akviziciji, što je bio po prvi slučaj da se na području bivše Jugoslavije. Danas, kada niču startupi, kojima je nematerijalna imovina, brend ili ideja, često jedina stavka u bilanci, treba ga koristiti kao polugu za financiranje rasta.

Šef Atlantika tvrdi da unatoč činjenici da je njegova tvrtka dosad provela više od 40 akvizijcija “nitko iz javnog sektora nikad nije došao pitati kako ste to napravili”

“Ispada da se hvalim, ali transfer znanja i iskustva je dar koji treba povući. Neki dan me jedan poduzetnik pitao kakva su mi iskustva s EBRD-om jer je čuo da su banke zločeste i da će mu oteti firmu. Ne postoji situacija u kojoj netko daje novac i ne pita što se radi. Prirodno je da svatko želi ostati vlasnik, ali je i pitanje koliko je to pametno. Treba nam svijest da nećemo dobiti novac, a da onaj tko ih daje neće tražiti nadzor nad njima. Nije kraj svijeta ako u kompaniju dođe dodatni nadzor, to je blagodat za menadžment. To nije higijena zbog higijene, već nešto što podiže rejting i smanjuje cijenu kapitala”, kazao je Tedeschi.