TAKO JE NEKAD GOVORIO IVICA TODORIĆ: ‘Da nema tatine mirovine i da mi sin i kći ne rade, teško bih izvukao kraj s krajem’

Kada je prije 17 godina davao intervju Ivica Todorić kazao je kako se ne smatra bogatašem, već uspješnim poduzetnikom, koji nije miljenik vlasti.

“Smatram se bogatim čovjekom upravo stoga što imam stabilnu i zdravu obitelj. Inače, bogataš nisam ni po jednom kriteriju. Vrijeme u zadnjih deset godina, u smislu stvaranja osobnih vrijednosti, doista – nije bilo moralno. Nedavno je rečeno, kako će Vlada mjeriti nekakvo bogatstvo. Osobno neću moći zadovoljiti nijedan kriterij. Da ja ne primam plaću, da mi ne rade sin i kćer i da tata nema penziju teško bih u današnje vrijeme izvukao kraj s krajem.”

Izjavio je to u stuednom 2000. godine za tadašnji Vjesnik vlasnik Agrokora Ivica Todorić odgovarajući na pitanje smatra li se bogatašem.

‘ŠTO GOD VI MISLILI O TODORIĆU, ON ĆE SVE OVO SKUPO PLATITI’: Velika domaća kompanija ozbiljno želi pomoći Agrokoru



Na novinarkinu nevjericu pritom je dodao: “Činjenica je da imam dionice u Agrokoru i njihova je vrijednost u funkciji daljnjeg razvoja kompanije i uvođenja nove tehnologije. No, nikad nisam razmišljao hoću li te vrijednosti pretvarati u vlastitu imovinu. Živim u stanu od roditelja, nit’ imam para na računu, vozim auto od firme i to je – istina. Imam ono što sam imao i prije 90.. Sve sam uložio u Agrokor, samo za razliku od nekih, moje dionice još vrijede i još nisam propao. Pa nismo krivi što, zasad, imamo sladoled koji hoće svi jesti ili mineralnu vodu koju hoće svatko piti. Sada smo uspješni, ali čovjek ne može ništa unaprijed garantirati. Uostalom, po Hrvatskoj zapošljavam ljude, u Londonu 30. studenoga, pak, potpisujem ugovor o sindiciranom kreditu koji će mi odobriti svjetske banke, a radi se o 300 milijuna maraka. Znači li to, onda, da imam dobre veze s engleskom kraljicom, Chiracom, ili Schröderom? Ivica Todorić je u dobrim odnosima sa svim ljudima, posebice onima koji pridonose boljitku i razvoju naše države.”

KREDITNA AGENCIJA PONOVNO OCIJENILA POSRNULI AGROKOR: Sada znamo i kojih mu šest loših čimbenika ruši rejting

Todorić je tada za Vjesnik, čiji intervju prenosi Forum, kazao da se posao Agrokora s državom odnosi na svega dva posto ukupnog posla tvrtke te se stoga nikako ne može smatrati miljenikom vlasti.

Na pitanje kako bi definirao riječ tajkun Todorić je tada kazao: “Kod nas se ta riječ uvriježila. Pouzdano mogu ustvrditi, da su tajkuni jedini uspješni dio hrvatskog gospodarstva. Bez njih nema prosperiteta naše države. Daj Bože, da tajkuna u budućnosti ima što je moguće više.” Pritom je dodao da sebe smatra uspješnim poduzetnikom, ali da je ukoliko to podrzumjeva tajkuna onda i tajkun.