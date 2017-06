SVJETSKA PREMIJERA U HRVATSKOJ: Kreće usluga UberBOAT, od 26. lipnja na Jadranu možete naručiti gliser, evo koliko će koštati

Od 26. lipnja u Hrvatskoj kreće usluga UberBOATA. Putem Uberove aplikacije u Splitu, Hvaru i Dubrovniku moći ćete naručiti gliser.

Bit će dostupne dvije zasebne usluge – transfer od kopna do otoka i obrnuti, kao i poludnevna ili cjelodnevna avantura. Transfer od Splita do Hvara i obrnuto koštat će 2600 kuna na gliseru za do osam osoba. Korisnici će moći odabrati i veći gliser, odnosno XL gliser koji može primiti do 12 putnika, i to po cijeni od 3300 kuna.

Polazišne točke za najam glisera za poludnevnu ili cjelodnevnu avanturu na jednom od otoka bit će Split, Hvar i Dubrovnik. Cijena izletničke opcije ovisit će o prijeđenim miljama i trajanju izleta.

Putnici sami mogu organizirati izlet

Korisnici će moći sami određivati plan putovanja ili organizirati avanturu prema predloženim najpopularnijim izletima, a gliser će s njima biti koliko žele, bez obzira na to posjećuju li poznate morske spilje ili plove od otoka do otoka, priopćeno je iz Ubera.



Plovidbe će završavati na mjestu ukrcaja. Usluga noćenja na gliseru ili najma brodice bez kapetana neće biti dostupna. Usluga UberBoat uvijek podrazumijeva nazočnost kapetana i mornara.

‘U Uberu smo usredotočeni na pružanje usluge vožnje jednostavnim dodirom na zaslon pametnog telefona. Međutim, ovog ljeta htjeli smo našu uslugu podići na još višu razinu. Nakon što smo pokrenuli UberSelect i UberVan na obali, te vozilima povezali Dalmaciju od Novalje do Dubrovnika, uslugom UberBoat želimo korisnicima Ubera u Hrvatskoj, ali i brojnim stranim turistima pružiti novi način istraživanja i putovanja hrvatskom obalom. Uvjereni smo da ćemo vrlo brzo nakon pokretanja UberBoata u Splitu i Dubrovniku proširiti uslugu i na druga mjesta poput Šibenika, Zadra i Korčule. Nemamo sumnje kako će UberBoat značajno povećati morska putovanja na zahtjev, a istodobno pridonijeti ukupnom rastu hrvatskog turizma’, izjavio je Davor Tremac, direktor Ubera za jugoistočnu Europu.

Zahvaljujući opciji Dijeljenje cijene s prijateljem moći će se podijeliti trošak plovidbe gliserom.

Kako funkcionira usluga UberBoat?

1. Otvorite Uberovu aplikaciju i unesite željeno otočno odredište

2. Iz izbornika odaberite Boat* ili BoatXL**

3. Kapetan vašeg broda kontaktirat će vas radi daljnjeg dogovora

4. Nakon potvrde, korisnike će se uputiti na najbližu točku ukrcaja

* Usluga UberBoat namijenjena je za najviše 8 korisnika

** Usluga UberBoatXL namijenjena je za najviše 12 korisnika

Cijene usluge