CIJENA BITCOINA SKOČILA NA 17.000 DOLARA, STVARA SE NAJVEĆI FINANCIJSKI BALON U POVIJESTI: ‘Postavite znak Danteovog Pakla’

Vrijednost bitcoina porasla je na povijesni iznos i sada je to 17.000 dolara po jedinici, dok je početkom godine bila samo tisuću dolara.

Bitcoin je na putu da stvori najveći kupovni nalet ikad, nakon što je njegova vrijednost porasla na povijesni iznos od 17.000 po jedinici.

Vrijednost te digitalne valute porasla je samo jučer na nekim burzama za oko 7000 dolara, odnosno za 52 posto.

To se dogodilo nakon što su hakeri ukrali 62 milijuna dolara vrijednosti bitcoina sa slovenskog tržišta NiceHash.

Eksplozivan rast vrijednosti bitcoina sada je premašio čak i tulipansku maniju iz 17. stoljeća, kad je cvijeće bilo u središtu velikog financijskog mjehura.

Tijekom tulipanske manije, trgovalo se zemljom u zamjenu za žarulje i druge stvari, a sve je trajalo do dramatičnog kraha te situacije 1637.

Njujorška kompanija Convoy Investments sada je pokazala da je vrijednost bitcoina porasla još brže tijekom protekle tri godine, nego što je cijena tulipana porasla tijekom te tri godine u 17. stoljeću.

U međuvremenu, predsjednik Kraljevske banke Škotske, sir Howard Davies, upozorava na turobnu budućnost.

‘Postavite znak Danteovog Pakla: ‘Napustite sve nade, vi koji ovamo ulazite’. Mislim da je to potrebno’, rekao je Davies.

Za Bloomberg je rekao i da su zbog bitcoina središnje banke sada zabrinute.

Opasnost od urušavanja?

Upozorava i dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, Robert Schiller.

On je za The Times rekao da će se bitcoin ‘urušiti’. No istaknuo je da ta vrijednost i nije potpuno luda, objašnjavajući da je to nova tehnologija s istom misterioznom vrijednošću kao i pravi novac, a pravi se novac održao.

Kombinirana vrijednost svih svjetskih bitcoina sinoć je bila procijenjena na oko 270 milijardi dolara.

Zabrinutost da će se bitcoin urušiti i uništiti svjetsku ekonomiju odbijaju središnje banke diljem svijeta, uključujući i Banku Engleske.

Tvrtka Nice Hash, kojoj je jučer ukradena vrijednost milijuna dolara bitcoina, nije sama priznala koliko joj je ukradeno, no korisnici tvrde da se radilo o 4,736.42 bitcoina.

Tvrtka je to prijavila policiji, a korisnicima poručila da promijene svoje lozinke.

‘Naš sustav plaćanja je ugrožen, a sadržaj nam je ukraden. Radimo na utvrđivanju točnog broja bitcoina koji su ukradeni’, priopćili su.

Na meti hakera već neko vrijeme

Bitcoin je već dugo meta hakera. Godine 2014. je gotovo milijun bitcoina, u vrijednosti od 700 milijuna dolara ukradeno iz japanske burze bircoina, nakon čega je ona proglasila bankrot.

Prije ovog slučaja, Nice Hash je bio u problemima, a mnogi su vlasnici bitcoina paničarili i o tome komentirali na društvenim mrežama.

To se dogodilo nakon što je cijena bitcoina skočila na 14.100 dolara u manje od jednog dana. Sada je na 17.000, dok je početkom godine vrijednost bitcoina bila ispod tisuću dolara, piše Daily Mail.

Bitcoin je svjetski najpopularnija digitalna valuta. Takve valute ne vežu se uz banke ili vlade, a korisnicima dopuštaju da anonimno troše svoj novac.