STRANCI U NJEGOVU TVRTKU ULOŽILI MILIJUNE, HRVATI MU STVORILI PROBLEME: ‘Država je siromašna, glupa i ne zna što radi’

Hrvatski start up Bellabeat prepoznali su brojni ulagači, “ulili” im u proizvodnju milijune i pomogli u širenju poslovanja. Istovremeno, u Lijepoj našoj su im stvarali probleme oko imena, porezna ih je provjeravala zbog toalet papira, a loša politika obrazovanja otežava im pronalazak odgovarajućeg kadra.

Bellabeat je start up sa sjedištem u Hrvatskoj koja ovdje osmišljava svoje proizvode, no proizvodi ih u Aziji. Dosad su na tržište izbacili uređaj u obliku nakita Bellabeat Leaf, koji mjeri aktivnost ženinog tijela pomoću senzora kako bi pomoću njega aktivnosti usmjerili zdravijem životu. U pripremi su još tri proizvoda, a ulaganje se broje u milijunskim iznosima. No, kao i brojne druge tvrtke u Hrvatskoj nailaze na brojne prepreke. Osnivač Bellabeata Sandro Mur otkrio je gostujući za N1 zbog čega su u Hrvatskoj registrirani po drugačijim imenom, kakve su probleme imali s hrvatskom administracijom, koliko je teško u Lijepoj našoj pronaći pravi kadar te zašto nikada ovdje nisu tražili poticaje.

“Ne, ja mislim da je uzimanje novca od države loše, jer je ona siromašna, glupa i ne zna što radi. Na Wall Streetu ima toliko novca, zašto bi netko od poreznih obveznika i od države uzimao novac za svoj rizični projekt? Mi ne želimo uzimati poticaje, nikad nismo i nikad nećemo”, kaže vlasnik tvrtke čije proizvode nude svjetski giganti kao što su Target i BestBuy.



“Porezna nas je zvala da pita zašto kupujemo toliko tpoalet papira”

Oštre riječi spram gluposti upućene državi Mur niže i kad je u pitanju registracija njegove tvrtke koja se u Hrvatskoj zove Bellasoft.

“Administracija ne da da se zovemo Bellabeat, a porezna nas je, primjerice, zvala pitati zašto kupujemo toliko WC papira. Nadamo se da će svi poduzetnici izdržati šamare koje im država upućuje. U Hrvatskoj se naša tvrtka zove potpuno drugačije, Bellasoft, jer nismo mogli registrirati, jer su rekli da to ime nema nikakve veze s informatičkim poslom i to je trajalo i trajalo”, pojasnio je nadalje kritizirajući sustav obrazovanja koji kaće proizvodi kadrove koji su statusni, a ne potrebni.

“Zašto misliti da ovdje nešto može postati veliko kad nikada ništa nije postalo takvo”

“U Hrvatskoj je statusno biti arhitekt, pravnik, ali svijet ne ide u tom svijetu. Naše društvo radi takve ljude, a tehnološkim kompanijama je jako teško naći ljude koji idu u skladu s onim što svijet traži”, rekao je Mur dodajući da oni u ovom trenutku traže četiri osobe koje bi trebale dizajnirati hardverski dio njihovog proizvoda, te da ih je vrlo teško pronaći.

Prema njegovim riječima, većinsko vlasništvo Bellabeata je danas u rukama američke tvrtke. U Americi su ističe tvrtku otvorili u dva dana i Amerikancima je bilo važno da ih imaju.

Na pitanje jesu li ikada proizvodili u Hrvatskoj, Mur odgovara: “Ne bi trebali potencirati u Hrvatskoj što ne odgovara našoj zemlji. Ne trebamo u masovnu proizvodnju, jer mi to nemamo u svojoj kulturi. U Hrvatskoj kad dođe kompanija i želi nešto napraviti, država prvo uzme puno novca, ljudi ne gledaju da bi to moglo postati veliko, a zašto bi to mislili, kad nikad ništa nije postalo veliko.”