STIŽE POVRAT POREZA ZA VIŠE OD MILIJUN GRAĐANA: Porezna uprava poslala prva rješenja obveznicima

Početkom svibnja Porezna je uprava počela građanima slati prva porezna rješenja za povrat ili doplatu poreza na dohodak. Do kraja mjeseca otpremljena su ukupno 958.643 rješenja. Većina građana ostvarila je pravo na povrat poreza, doznaje se iz Porezne uprave.

Godišnji obračun poreza i prireza na dohodak od prošle godine se za većinu građana automatski izrađuje u posebnom postupku. Prijavu su samostalno morali dostaviti samo privatnici (obrtnici i slobodna zanimanja) koji vode poslovne knjige te građani s oporezivim prihodima o kojima Porezna uprava nije imala saznanja.

Svim građanima kojima se u posebnim postupku utvrdi razlika za uplatu ili povrat Porezna uprava je dužna do 30. lipnja dostaviti privremeno porezno rješenje, a na to rješenje moguće je do 1. kolovoza podnijeti prigovor.

Prema procjenama Porezne uprave, građana kojima po godišnjem obračunu poreza i prireza na dohodak za 2016. godinu proizlazi razlika za povrat je 1.087.963, a očekuje se da će porez morati uplatiti 99.651 obveznik, piše tportal.



Povrat poreza kreće sredinom kolovoza, a u većini slučajeva dodatni prihod mogu očekivati oni koji su ostvarili oporezive prihode, a nisu bili zaposleni tijekom cijele godine. Godišnjim obračunom njima se umanjuje porezna osnovica za dio osnovnog poreznog odbitka koji nije iskorišten tijekom godine. U Poreznoj upravi naglašavaju da će povrati više plaćenog poreza i prireza biti upućeni na račune koji su joj bili dostupni. U slučaju da porezni obveznik nema otvoren račun kod poslovne banke, dobit će gotovinski nalog za isplatu.

