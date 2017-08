STAŽISTICA OČAJNA ZBOG POSLA U BANCI POKRENULA VLASTITI: Ideja je cijelo vrijeme bila pred njom, a sada zarađuje milijune

Švicarka Marie Schneegans danas ima tvrtku koja posluje u Parizu i New Yorku i zapošljava dvadesetak ljudi te godišnje okreće milijune, a do jučer je bila tek zaposlenica najveće švicarske banke.

Marie je 2012. počela stažirati u UBS-u. Samim time našla se u gomili pčela radilica koje se nerijetko uopće nisu poznavale i bile su poprilično osamljene u svijetu velikog financijskog diva. “I kada sam jela, uvijek sam bila sama. Osjećala sam se užasno nesretno i izolirano na tom poslu”, opisuje Merie navodeći kako je često svoj sendvič pojela za radnim stolom.

A onda joj se jednom prelila čaša i odlučila je sama napraviti promjene. Krenula je od ureda do ureda i pitala kolege bi li željeli s njom na ručak ili doručak. “Ljudi su bili iznenađeni, no u većini slučajeva su pristajali”, priča mlada poduzetnica koja je tada u velikoj tvrtki u nekoliko navrata imala priliku objedovati i s predsjednikom uprave.

Objedovanje s kolegama dovelo ju je do ne samo upoznavanja nego i širenja pogleda na biznis, na mogućnost uvida kako što u tvrtki funkcionira te je korak po korak sklapala mozaik za svoju ideju. Nakon nekog vremena svojom je domišljatosti odlučila uvesti nopvine u korporativni posao, a potom pokrenuti i vlastiti. Godine 2015. pokrenula je aplikaciju Never eat alone (Nikada ne jedi sam) s namjerom da poveže zapčoslenike velikih tvrtki uz pomoć pauza za ručak.



Njena tvrtka danas posluje sa 70 drugih od kojih svaka ima 500 zaposlenih i planira se širiti, piše The Storyexchange. U međuvremenu je pronašla ulagače koje je uvjerila u važnost svog projekta i u njega je dosad uloženo 1,5 milijuna dolara. Jednako tako tvrtkama je pokazala kako je međusobno druženje zapsolenika ne samo moguće stvaranje prijateljstva nego i da povećava produktivnost u tvrtki te kvalitetu rada zaposlenika.

Schneegans trenutno razvija novu platformu “Workwell that will” koja bi centralizirala ponudu za zaposlenike u tvrtki kao što je ona kafeteriije i druge.

Oni koji žele sudjelovati, odnosno ne jesi sami i družiti se pridružuju se mreži unutar aplikacije, popunjacvaju obrazac u kojem odgovaraju što vole, što ih zanima te u kojem otkrivaju svoje vještine i interese. Kada se nađe dvojac kojeg iste stvari povezuju mogu si ugovoriti zajedničko druženje uz ručak.