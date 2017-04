SRPSKI MEDIJI O POSLU U HRVATSKOJ: ‘Hrvati traže naše sezonske radnike, plaća i do 2000 eura’

Iz susjedne Srbije agencije za zapošljavanje iznose podatke prema kojima se njihovi sezonski radnici sve više okreću Hrvatskoj. Pritom, navode, mjesečno na Jadranu, uz smještaj i hranu, zarade i do 2000 eura.

Budući da hrvatski poslodavci ne mogu pronaći dovoljno radne snage u Hrvatskoj tijekom turističke sezone kao i prethodnih godina posegnut će za radnicima iz susjednih država, pa tako i Srbije. Da jagma za njihovim radnicima postoji, piše i portal Klikdoposla.com navodeći kako se sezonski radnici okreću od dosad tradicionalnih zemalja Grčke i Crne Gore ka Hrvatskoj.

Potvrdio im je to direktor novosadske agencije Agava Petar Dragičević koji ističe da tijekom ljeta na rad u Lijepu našu iz te zemlje dolazi više od tisuću radnika. Pritom dodaje kako mahom rade u ugostiteljstvu i to za plaću od 600 do 2000 eura mjesečno, uz koju je poslodavcima prvenstveno važno radno iskustvo. Navodi i kako su im uz rad osigurani i hrana i smještaj, te plaćeni mirovinsko i zdravstveno.

Nedostaci pri zapošljavanju

Najbolji poslodavci što se tiče plaća su mali restorani, a najbolji uvjeti rada su u uređenim hotelima s četiri i pet zvijezdica, napominje portalov sugovornik. “Sezonski radnici iz Srbije u Hrvatskoj su uglavnom oni koji imaju dvojna državljanstva i nije im problem da tijekom sezone ondje rade”, kaže Dragičević dodajući kako Srbi ne moraju imati hrvatsko državljanstvo kao drugo nego bilo koje zemlje EU.

“Nažalost, dozvole za sezonski rad za naše državljane je nemoguće ili skoro rijetko moguće dobiti, isključivo je to za manji broj kuhara, ovisno od kvote koju donosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao i neki profili turističkih radnika koji su deficitarni u Hrvatskoj”, kaže on dodajući kako radnici iz Srbije mogu u Hrvatskoj na portanim područjima naići i na nacionalnu netrpeljivost. Kao svijetao primjer ističe Istru.

Pomoćni radnici, prema informacijama koje donosi Klikdoposla.com, zarade u Hrvatskoj 600 do 700 eura, konobari 700 do 1200 eura (plus napojnice), pizza majstori 1000 eura te kuhari 1000 do 2000 eura.