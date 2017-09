SLUČAJNO SE SUSRELI NA SAJMU I RAZVILI BIZNIS: Kako su dvojica prijatelja rakijom prepečenicom osvojili turiste i poslali svoj proizvod u svijet

Turistički vodič Nenad Blagojević svog današnjeg poslovnog partnera upoznao je na jednom sajmu i tada ni slutio nije da će jednog dana proizvoditi rakiju koja osvaja srce turista te uspješno poslovati.

Kada je turistički vodič Nanad Blagojević na jednom sajmu sreo proizvođača Rakije Vojvoda Marka Momirovića (28) ni sanjao nije da će to biti početak jednog divnog prijateljstva, ali i velikog uspješnog projekta – Rakije s dušom.

Susreli su se u trenutku kada se Nenad pitao gdje turist u Srbiji može kupiti kvalitetnu rakiju, točnije prepečenicu koju Francuzi, kaže, zovu srpskom vodom života. Raspričali su se na štandu i rodila se ideja.

Rakiju s dušom dvojac spravlja od čačanske rodne i čačanske rane šljive, a svoje prve velike flaše napunili su u proljeće 2016. Štoviše, nedavno su u prodaju pustilii Liker s dušom, spravljen od rakije od jabuka s dodatkom meda i propolisa. I pogodili su ukus francuskih i frankofonih turista pa tako kažu sad nema stranca koji s turističke ture kao suvenir iz Srbije nije odnio bar jednu bocu Rakije s dušom u Paruz, Bordo ili Marsellie.



Inače, Marko Blagojević mladi je tehnolog koji je završio poljoprivredni fakultet i preuzeo “rakijsku tradiciju” od svog djeda te još kao student na drugoj godini prehrambene tehnologije pokrenuo samostalnu zanatsku radnju i do danas vodi posao – uzgaja šljive na 10-hektarskom imanju u selu Svileuva kraj Koceljeve te spravlja rakije. Uz rakiju od šljive nude i onu od marelice, dunje te liker od jabuke i meda.

“Kad gledam ovu rakiju, najdraže mi je što znam da sam od početka do kraja sudjelovao u njenom stvaranju. Od drveta zasađenog prije 10 ili više godina, pa do krajnjeg potrošača – sve smo obiteljski napravili. U taj proces uloženo je vrijeme. U ovom poslu ništa ne može nastati za tjedan dana, a da ima kvalitetu. Zbog toga volim život na selu, jer ste uvijek prirodno spojeni sa onim što spravljate. To me inspirirra i pokreće”, kaže mladi tehnolog za Priče s dušom