SLAVONAC KOJEG NIŠTA NE MOŽE SLOMITI: Od trnja do zvjezdane suradnje s hotelima na moru

Nakon porođajnih muka tvrtka Manna iz Donjeg Miholjca pronašla je put za svoje proizvode do pet hotela na zadarskom području, no tu ne misli stati. Njeni pekarski uraci po recepturama baka kreću u novi juriš na tržište!

“Prvih, i nadam se najtežih, godinu dana rada je iza nas i nadamo se da ćemo nakon porođajnih muka i s četiri puta povećanom proizvodnjom u novom prostoru otvoriti novo poglavlje u radu naše tvrtke, čiji će proizvodi biti plasirani diljem Hrvatske”, komentira vlasnik Manne d.o.o. iz Donjeg Miholjca Josip Knežević. Riječ je o tvrtki koja je osmislila vlastiti brend smrznutih pekarskih proizvoda spremnih za pečenje odmah,a spravljenih po recepturama naših baka, piše Glas Slavonije.

Nicanje u poduzetničkom inkubatoru, pozajmice i porođajne muke

Počeli su u donjomiholjačkom poduzetničkom inkubatoru na površini na 60 metara četvornih gdje su prvih šest mjeseci pomno planirali proizvodne i marketinške strategije za izlazak na tržište. Sredinom prošle godine počeli su plasirati proizvode, a danas se oni mogu pronaći u više od 250 prodavaonica. Potom su shvatili da moraju proširiti proizvodnju.

“Početkom kolovoza smo uz pomoć pozajmice prijatelja koji živi izvan RH te vlastitih sredstava ušli u investiciju od gotovo 300.000 kuna. Preselili smo se u poslovni prostor od oko 350 četvornih metara te uložili u poboljšanje i novu opremu. Sada imamo hladnjaču koja može skladištiti gotovo 30 paleta smrznutih proizvoda, tzv. šoker-komoru koja smrzava 50 kilograma proizvoda za samo 30 minuta, te niz opreme i alata”, pojašnjava Knežević ističući kako im je kapacitete proizvodnje sada povećan za četiri puta.

Do hotela stigao, sad su na redu i domaći stolovi

Time su ujedno neslužbeno počele i pripreme za turističku sezonu 2017. godine, u kojoj svoje proizvode planiraju ponuditi hotelima od Istre do Dubrovnika, ali i onima na kontinentu. Na tržište donose i nove takozvane Premium proizvode s novim izgledom pakiranja te kreću s brendiranjem.

Plasman im je trenutno ograničen na svega nekoliko hotela u Zadru, međutim Knežević vjeruje kako će taj broj do iduće godine biti znatno veći.

Knežević ne poriče da je sa svojom obitelji prošao trnovit put do sadašnje pozicije tvrtke te da je uložio velika kreditna sredstva koja će tek trebati otplatiti, no naglašava da mu je prije svega bio cilj raditi i zarađivati u vlastitoj zemlji, u kojoj očekuje jedino razumijevanje za nimalo laku situaciju u kojoj se on i drugi domaći poduzetnici danas nalaze. Svjestan je i situacije u kojoj se mora probiti do domaćih stolova, no s obzirom da planira povećati proizvodnju za 50 posto očito se i na tom području trendovi mijenjaju.