SIĆA ZA BIVŠEG TEKSTILNOG DIVA: Kamensko prodano za najnižu cijenu, poznato tko je kupac

Nekadašnji zagrebački tekstilni div Kamensko, za čiji su se opstanak njegove radnice borile brojnim prosvjedima i štrajkom glađu, od sada će biti u rukama novog vlasnika. Još uvijek nije poznato tko je kupac dvije nekretnine u Reljkovićevoj, međutim poznato je da ih je kupio po najnižoj mogućoj cijeni!

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje o prodaji dviju zgrada Kamenskog d.d. u Reljkovićevoj ulici za 24 milijuna kuna, piše HRT.

Kako doznaju na nacionalnoj televiziji, nakon usmene javne dražbe 11. ožujka na Trgovačkom sudu u Zagrebu, taj Sud donio rješenje kojim su kupcu ANNI AUREI d.o.o. iz Križevaca dosuđene nekretnine. Taj kupac bio je jedini ponuđač. Radi se o dvjema zgradama i dvorištu površine nešto veće od 6.000 m2.

Stečajni upravitelj Zdravko Mitak izjavio da su nekretnine prodane na 14. dražbi i za najnižu cijenu. Inače je zemljište procijenjeno na 73,5 milijuna kuna.



“Čisto sumnjam da će nešto ostati za radnike”

Danica Radošević, radnica ugašenog pogona Kamenskog čije su nekretnine rasprodane nakon višegodišnjeg stečajnog postupka, za N1 je rekla da ona i njezine kolegice nisu niti bile obaviještene o dražbi. Izjavila je kako se nada, ali i sumnja da će radnice imati išta od prodaje 6.000 atraktivnih kvadrata bivše tvornice.

“Prvi platni razred je Partner banka, koja ima potraživanja od 12,5 milijuna kuna plus kamate, koje teku već pet godina. Nakon toga ide podmirenje troškova stečajnog postupka, a znate i da tu idu i komunalije, Kamensko to ne plaća otkad je u blokadi. Hoće li nakon toga išta ostati u stečajnoj masi za radnice, kao i druge vjerovnike? Moramo vjerovati u to, ali čisto sumnjam”, kazala je Danica Radošević dodajući kako joj je stečajni upravitelj kazao da uopće ne zna kolika su potraživanja radnica što joj je nevjerojatno. Radošević ističe kako radnicama nisu isplaćene tri i pol zadnje plaće, a da su dobile samo pola otpremnine i to od Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

NAKON ‘JOSIPOVIĆKE’ I ‘BANDIĆKE’: I predsjednica će donirati stroj Udruzi Kamensko

Traže istražni zatvor za bivše čelnike Kamenskog