RIMAC ŽELI TISUĆE ZAPOSLENIH: Kad ljudi znaju proizvoditi, tada i ustaše i partizani padaju u drugi plan

Vlasnik Rimac automobila, poduzetnik Mate Rimac jedan je od rijetkih poduzetnika koji je sa svojim start-upom uspio u Hrvatskoj, a ima i velike planove za budućnost. Električne bicikle koje proizvodi njegova kompanija testiraju, kaže, policije i vojske diljem svijeta, pa se nadaju prodati 300-600 komada.

U emisiji Pressing na N1 televiziji Mate Rimac je rekao da će broj bicikala ovisiti o broju narudžbi. “Trenutni kapacitet nam je 300 do 400 komada, ali dečki se trude proizvesti 600”, rekao je.

“Policija, kad ga proba, ne može vjerovati kakve performanse ima. Savršen je za funkcioniranje u gradu. Brži od motora, a nema emisiju štetnih plinova. Kombiniramo najbolje od dva svijeta, bicikl i motocikl, i odličan je. Abu Dhabi je oduševilo to što smo na daljinski način uspjeli updateati softver na biciklu i preko noći je s maksimalne brzine od 70 km/h došao do 100 km/h i to ih je oduševilo.”

Rekao je i da im je cilj u ovoj godini napraviti pet primjeraka njihovog automobila Concept Onea.



“Osnovna cijena mu je 850 tisuća eura. Zapravo, ne naplaćujemo dodatke. Moram reći da planiramo ići u veću količinu, ali nećemo raditi masovne automobile”, kazao je Rimac koji je objasnio i zašto ne želi masovnu proizvodnju.

“Mi smo jedina profitabilna tvrtka koja proizvodi električni automobil na svijetu. Mi radimo najbolje sportske električne automobile. Mi nismo mogli drugačije, nismo si mogli priuštiti bacanje novca. Bitno je vrijednost koju proizvodimo u Hrvatskoj, bitno je što izvozimo. Stvorili smo svoju nišu”.

Rimac: “Nadam se da smo učinili Japan i Hrvatsku ponosnima”

Želimo biti najbolji

Otkrio je i kako su uopće došli na to da rade električne bicikle. “Zvonimir, naš prvi zaposlenik, bicikl je napravio iz hobija. Iskoristili smo elemente automobila i napravili bicikl.”

“Odlučili smo napraviti i lansirati proizvod koji bi se nama sviđao, koji bi nama bio najdraži i cool. Sad je to poseban proizvod koji ima svoju ekipu koja se samo time bavi, koji nastupa na tržištu. Košta 8,5 tisuća eura. Naš će električni bicikl omogućavati i dodatno iskustvo kroz duboku integraciju tehnologije i UX-a. Mnogo nas zanimljivih stvari očekuje u ovoj godini. Na tom tržištu ne postoji lider. Ne želimo proizvoditi najviše komada na svijetu, ali želimo biti najbolji.”

Ne treba izmišljati toplu vodu

Voditelj, i sam poduzetnik, Saša Cvetojević, upitao ga je koji su mu glavni problemi koji opterećuju poslovanje.

“Što se tiče države same, nemamo previše dodirnih točaka. Izvršimo obveze na vrijeme i nitko nas ne dira. Međutim, okruženje bi trebalo biti više prilagođeno. Mi smo jedina zemlja u EU koja nema automobilsku industriju. Čak i Srbija i BiH je imaju, a mi nemamo.

Ne volim se puno miješati u politiku, ali mislim da se treba fokusirati na ekonomiju. Kad ljudi znaju proizvoditi, tada i ustaše i partizani i ploče sa ćirilicom padaju u drugi plan. Fokusirati se na gospodarski rast, ne treba izmišljati toplu vodu, napraviti sve da investitori dođu, olakšati birokraciju i bit će lakše.

Smatram da, kad se prilike pojave, treba sve napraviti da se to ostvari. Treba micati barijere, napraviti sve što se treba, kako bi investitorima privukli pažnju”, kaže Rimac.

POLITICO.EU OBJAVIO POPIS: Mate Rimac jedan od najutjecajnijih ljudi u Europskoj uniji

Ili ćemo postati veliki ili ćemo propasti

Inače, Rimac je nedavno zaposlio mladića koji je završio Fakultet elektrotehnike i računarstva, unatoč velikom hendikepu, gluhoći, o čemu smo već pisali.

“Josip je počeo raditi kod nas prije par tjedana. Samo to što je uspio završiti fakultet bez da čuje predavanja pokazuje njegovu upornost. Meni uopće nije vrijedno spomena što smo ga zaposlili, nego je vrijedno spomena to što je on napravio. On razvija elektroniku za stop svjetlo na automobilu koji ćemo predstaviti u Ženevi. Tamo ćemo predstaviti dva automobila.

O svojoj je firmi i tome gdje će ona biti za koju godinu Rimac rekao da svi trebaju biti svjesni da je njegova firma startup koji ima rizik. “Ili ćemo postati veliki ili ćemo ostati mali i propasti. Imamo snažne temelje, profitabilna smo firma, rastemo, imamo narudžbi. Želimo biti tehnološki lider u tome što radimo, želimo biti sinonim za električni sportski automobil i želimo da su naša tehnološka znanja u velikoj lepezi proizvoda, od bicikala, automobila, električnih invalidskih kolica i da radna mjesta brojimo u tisućama”, kazao je gostujući na N1.

BRAVO, JOSIPE! Uspio završiti FER i zaposliti se kod jednog od najboljih poslodavaca u Hrvatskoj