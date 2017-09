REAKCIJE O HRVATSKOM KONZORCIJU ZA AGROKOR: Oglasili se Adris, Atlantic, ali i hrvatska Vlada

Nakon što je u medijima objavljeno kako su Adris i Atlantic zainteresirani za osnivanje konzorcija putem kojega namjeravaju preuzeti pojedine Agrokorove tvrtke, oglasili su se iz spomenutih kompanija, ali i Vlade.

“Izvanredna uprava pozdravlja svaki iskaz interesa kojim se prepoznaju rezultati rada na restrukturiraju i uspješnost kompanija Agrokora, kojima ćemo nastaviti podizati vrijednost. Međutim, napominjemo da nema prodaje ključnih kompanija, niti prijedloga koji se tiču prodaje prije nagodbe. O prodaji ne odlučuju niti izvanredna uprava niti država, nego odlučuju vjerovnici”, poručili su za N1 iz Agrokora.

Martina Dalić: ‘Dobra vijest’

Potencijalno stvaranje hrvatskog konzorcija za Agrokor komentirala je i potpredsjednica Vlade Martina Dalić.

“Ako bi ovo bilo točno, to je za mene dobra vijest. Savjetnici Alix i partneri rade na pripremi nagodbe, zadaća je izvanrednog povjerenika da sačini i postigne nagodbu najkasnije u zakonom zadanim rokovima. Dobro je da postoji domaći zainteresirani kapital kada vjerovnici donesu odluku što će se kada i na koji način prodavati. Za mene je mogućnost da se i domaći kapital priprema kako bi bio spreman na odluke vjerovnike o budućnosti Agrokora dobra vijest”, izjavila je Dalić za RTL.



Zainteresirani za Ledo i Jamnicu

Inače, prema pisanju Jutarnjeg lista tvrtke za koje su Adris i Atlantic zainteresirani su Ledo i Jamnica.

U Adrisu su izrazili spremnost na osnivanje konzorcija, kao i da će u njega, stvore li se uvjeti za to, pozvati druge uspješne hrvatske tvrtke što će, smatraju, biti korisno za hrvatsko gospodarstvo.

“Adris ne komentira medijske napise. Ali, ako budu stvoreni uvjeti za to, Adris je spreman zajedno s uspješnim hrvatskim tvrtkama tražiti cjelovito rješenje za Agrokor, to vise sto je riječ o tvrtkama koje imaju poslovnu vjerodostojnost i investicijski potencijal. Uvjereni smo da bi to bilo korisno ne samo za te tvrtke nego i za hrvatsko gospodarstvo u cjelini”.

Iz Atlantica su kazali: “Atlantic Grupa ne poduzima nikakve aktivnosti vezano za formiranje konzorcija za kupnju dijelova sustava Agrokor. Kao listana kompanija o takvim bismo namjerama najprije obavijestili Zagrebačku burzu, a ine medijske napise ne možemo interpretirati”.