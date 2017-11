RAZVOD JOJ DAO PRILIKU ZA POKRETANJE POSLA: U godinu dana riješila osobni problem i razvila veliki biznis

Jane Genung iz američke savezne države Utah uvijek je bilo hladno, pa je pronašla rješenje za svoj problem, a time i pogodila zlatnu žilu.

Cijeli život poduzetnica iz Utaha borila se s hladnoćom, a onda je lani lansirala marku Dragon Heatwear. Riječ je o jaknama i rukavicama i za žene i za muškarce s mehanizmom koji sam grije.

Genung sada ima tvrtku sa šest zaposlenih, a posluje na području Sjedinjenih Država i Kanade, ali i kreće na širenje.

Cijeli poslovni pothvat počeo je s njenim razvodom i ponovnim izlascima s muškarcima s kojima je pričala i o tome koliko joj je uvijek hladno pa su na njen račun nerijetko nastajale i šale.



Njen sadašnji suprug savjetovao joj je da si uzme jaknu koja sama grije. No, Jane se jakna nije svidjela. Iz više razloga. Bila je ogromna i muška te, a mehanizam za grijanje pokretala je baterijski akumulator koji je bio smješten na leđima i u krilu pa baš nije bio podoban za vožnju.

“Mislila sam si, ma daj pa ja to mogu bolje”, kazala je Jane i pomoću slične baterije osmislila jaknu koju sad prodaje za 150 do 250 dolara. Nakon osmišljavanja jakne, krenula je na osmišljavanje puta kojim će je prodati na tržištu. Kao projekt menadžer brojnih velikih tvrtki za koje je radila to joj također niije bilo tako teško. U međuvremenu je napustila tvrtku u kojoj je radila i krenula u vlastiti biznis.

Kada je lansirala svoj proizvod, Jane je mislila da se on nikada neće pojaviti na tržištu toplijih američkih zemalja kao što je Florida, međutim prevarila se. Ubrzo je pronašla klijente koji su imali problema sa zdravljem i bavili se sportovima za što im je trebala takva jakna.

Iako takvi klijenti ne čine većinu njene prodaje, Jane je sretna jer čini razliku u njihovom životu.

Dragon Heatwear je u godinu dana zaradio više od planiranog. Jane brojke ne otkriva no zadovoljna je, piše The Storyexchange