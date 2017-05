RAMLJAK OTKRIO ŠTO JE ZATEKAO U AGROKORU: Uprava se nije sastajala, nije postojala kontrola financija, pa čak ni plan za 2017.

Agrokor nije imao sustav za kontrolu financija, uprava se uopće nije sastajala, a čak nije postojao niti plan za 2017, objavljeno je u izvješću izvanrednog povjerenika za Agrokor.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je na svojim internetskim stranicama Mjesečno izvješće o gospodarskom i financijskom stanju te o provedbi mjera izvanredne uprave u Agrokoru za razdoblje od 10. travnja do 10. svibnja ove godine koje je sastavio izvanredni povjerenik Ante Ramljak.

“Izvještaj pripremljen od strane savjetnika utvrdio je da su na dan 31. ožujka 2017. godine ukupne obveze kompanije iznosile 40,4 milijarde kuna. ” stoji u izvješću, no to je tek dio problema. Pod izravnom blokadom bilo je više od tri miljarde kuna, a problem je dodatno pogoršalo to što su se tvrtke međusobno kreditirale: “Poslovanje su karakterizirala neadekvatna interkompanijska plaćanja i značajno zatvaranje odnosa kroz interkompanijske zajmove i kompenzacije, što je značajno utjecalo na neadekvatnu likvidnost kod svih kompanija”. Izvanredna uprava zatekla je tvrtke pod blokadom, a plaće su kasnile.



Uopće nema sustava kontrole

Ramljak u izvještaju ističe i kako u Agrokoru uopće ne postoji sustavna kontrola, (odnosno, kako opisuje u izvještaju: ‘Ne postoji adekvatno ustrojen sustav financijskog izvještavanja i kontrolinga za sustav ovakve veličine’), općenito se do financijskijh informacija teško dolazi (“izvještavanje na nivou cijele grupacije je ustrojeno na način da je konsolidirani pregled moguće dobiti samo na kvartalnom nivou uz otežanu podršku informacijskih sustava (npr. automatizirani sustav izvještavanja nije ustrojen, te svako prikupljanje podataka iz povezanih društava otežano uz podosta ručnog rada), no možda i najšokantnije je to što Agrokor uopće nije imao plan za ovu godinu:

“U trenutku otvaranja postupka izvanredne uprave društvo nije imalo ažurni konsolidirani poslovni plan za 2017.godinu, dok su operativne kompanije svaka za sebe imale uspostavljen poslovni plan za ovu godinu”, stoji u izvješću u kojem se navodi i kako se sjednice Uprave uopće nisu održavale te da ne postoji “formalno ustrojen proces odlučivanja i donošenja odluka u djelokrugu uprave društva”. Ukratko, sve odluke nije donosila Uprava, nego netko drugi.

Prema podacima iz izvješća, zaključno s 31. ožujka 2017. godine pojedinačno najveći ne-bankovni kreditor bila je Adris Grupa sa 967 milijuna kuna, a najveći neosigurani bankovni zajmodavac Sberbank s 8,16 milijardi kuna.

Restrukturiranje tijekom upravljanja izvanredne uprave

U prvih nekoliko dana izvanredne uprave održani su i razgovori sa šest banaka koje su inicijalno potvrdile spremnost za davanje kredita u iznosu do 150 milijuna eura, tijekom kojih se pokazalo da Sberbank i VTB nisu spremne sudjelovati. Nakon toga, razgovori su usmjereni u potpunosti na domaće banke s kojima je uspješno realiziran kredit u iznosu od 80 milijuna eura koji je u petak 14. travnja ujutro uplaćen na račun kompanije.

Nakon razgovora s dobavljačima i financijskim institucijama, usvojena je Promemorija koja definira moratorij na prisilnu naplatu potraživanja financijskih institucija od dobavljača Agrokora na temelju regresnih prava do 31. svibnja ove godine. Do tada bi trebalo naći okvirno rješenje za pitanje mjenica izdanih dobavljačima i njihovim regresnim pravima.

Što se tiče restrukturiranja, Ramljak u izvještaju ocjenjuje da će financijsko i operativno restrukturiranje trajati tijekom cijelog razdoblja upravljanja izvanredne uprave. Pritom se rješavanje neesencijalne imovine očekuje kroz bilancu 2017. Tijekom ljeta se očekuje definiranje strukture kapitala temeljnog poslovanja koja bi se koristila u razgovorima o financiranju sukladno poslovnim planovima.