POVJERENIK RAMLJAK OBJAVIO: ‘Uspjeli smo preživjeti, neće biti stečaja Agrokora!’

Nakon današnjeg sastanka Vjerovničkog vijeća Agrokora izvanredni povjerenik Ante Ramljak priopćio je javnosti kako je ta velika hrvatska tvrtka izbjegla stečaj.

”Prva tranša od 30 milijuna eura iz današnjeg kredita bit će isplaćena OPG-ovima i kooperantima do kraja srpnja. U sljedeća dva do tri tjedna slijedi isplata 100-postotnog duga tim OPG-ovima. S današnjim danom smo završili fazu preživljavanja. Uspjeli smo sačuvati kompaniju, neće biti stečaja i prelazimo u drugu fazu, a to je faza restrukturiranja”, izjavio je izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak.

U drugoj fazi Agrokor, prema Ramljakovim riječima, očekuje bitka za bolji profit i povećanje prihoda kompanije. “Ono će trajati do kraja nagodbe i intenzivno na tome radimo i to je najvažnije da nema straha da će se nekakve neugodnosti dogoditi u formi propasti tvrtke ili Konzuma. U stanju smo dovesti kompaniju na razinu profitabilnosti koja će vratiti dugove”, ustvrdio je Ramljak.



U novom financijskom aranžmanu od 480 milijuna eura sudjeluje 20 domaćih, ruskih, američkih i europskih kreditora, a na račun Agrokora trebao bi sjesti već večeras.

Predstavnica velikih dobavljača Marica Vidaković izjavila je kako su oni zadovoljni te da proces ide u dobrom smjeru, dok je predstavnik malih dobavljača Mate Brlošić kazao: “U posljednjih mjesec dana puno smo radili i malo pričali, ali napravili smo dobar posao. Većina malih se izjasnila kako će i dalje surađivati s Agrokorom.”

Ramljak je, pak, govorio i o Konzumu navodeći kako tamošnji zaposlenici ne trebaju strahovati za svoja radna mjesta. “Radnici Konzuma mogu očekivati da će i dalje dobvati svoje plaće i imati siguran posao”, poručio je dodajući da radnika, posebice u sezoni, nedostaje pa će iz onih trgovina koje se zatvore biti prebačeni u druge.