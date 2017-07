POVJERENIK RAMLJAK OBJAVIO: ‘Uspjeli smo preživjeti, neće biti stečaja Agrokora! Sada počinje druga faza’

Nakon današnjeg sastanka Vjerovničkog vijeća Agrokora izvanredni povjerenik Ante Ramljak priopćio je javnosti kako je ta velika hrvatska tvrtka izbjegla stečaj.

”Prva tranša od 30 milijuna eura iz današnjeg kredita bit će isplaćena OPG-ovima i kooperantima do kraja 7. mjeseca. U sljedeća 2 do 3 tjedna slijedi isplata 100-postotnog duga tim OPG-ovima. S današnjim danom smo završili fazu preživljavanja. Uspjeli smo sačuvati kompaniju, neće biti stečaja i prelazimo u drugu fazu, a to je faza restrukturiranja”, izjavio je izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak.

U drugoj fazi Agrokor, prema Ramljakovim riječima, očekuje bitka za bolji profit i povećanje prihoda kompanije. “Ono će trajati do kraja nagodbe i intenzivno na tome radimo i to je najvažnije da nema straha da će se nekakve neugodnosti dogoditi u formi propasti tvrtke ili Konzuma. U stanju smo dovesti kompaniju na nivo profitabilnosti koji će vratiti dugove”, ustvrdio je Ramljak.