RAJ ZA KUPCE: U ovom su kraju nekretnine najjeftinije u Hrvatskoj

Cijene nekretnina na području istoka Hrvatske već nekoliko godina mijenjaju se vrlo malo. Slavonski gradovi i posebice sela godinama su i statistički svrstani kao mjesta s najnižim cijenama nekretnina u zemlji.

Slavonija je pravi raj za kupce nekretnina. Na tržištu u Osijeku i njegovoj užoj okolici odskaču cijenama u odnosu na ostatak Slavonije i Baranje. U Osijeku i široj okolici u pravilu se relativno dobro prodaju nekretnine čija je tržišna vrijednost do 50 tisuća eura, piše Glas Slavonije.

Cijene stanova na području Osijeka kreću se od 600 do 900 eura za četvorni metar. Tako velik cjenovni raspon ovisi o lokaciji stana, katu na kojem se nalazi i njegovoj uređenosti.

Primjerice, prema riječima Marijana Matijevića, vlasnika tvrtke za promet nekretninama, rabljeni stan u zgradi sagrađenoj 70-ih godina, na recimo Sjenjaku, dobro uređen i u minimalno C energetskoj kategoriji, ima cijenu od 900 eura za kvadrat. Međutim ovdje je riječ o dvosobnom stanu, površine 58 kvadrata.



Veći stanovi su, kaže Matijević, manje traženi i teže se prodaju te im je i cijena po kvadratu niža. Iznimka su također i garsonijere i jednosobni stanovi, koji su vrlo traženi i kvadrat im može i nadmašiti iznos od 900 eura.

Veće kuće teže nalaze kupca

Najveći promet na tržištu nekretnina, kada su u pitanju obiteljske kuće, obavlja se s manjim kućama, i to do cijene od 70 do 80 tisuća eura. Veće i dobro uređene kuće, tržišne vrijednosti iznad 80 ili 90 tisuća eura teško pronalaze kupca.

“Zamjetan je porast zanimanja za stare, ruševne kuće u gradu. Traže ih najčešće mlađe obitelji kako bi gradile nove. Takve kuće imaju cijenu od 80 do 120 eura po kvadratu, ovisno o uličnoj širini čestice, površini okućnice i naravno lokaciji”, kaže Matijević.

Kuće u prigradskim naseljima poput Tenje, Bilja ili Višnjevca kupca nalaze u pravilu ako cjenovno ne prelaze 60 tisuća eura. Riječ je najčešće o kućama površine stotinjak kvadrata, s okućnicama uglavnom znatno većim nego u samom gradu, te s kolnim ulazima. “Mladi su vrlo racionalni i za razliku od svojih roditelja, kupuju ili grade prostore za stanovanje sukladno svojim potrebama, ne razbacujući se prostorom”, napominje Matijević.

Nikad niže cijene imanja

Nekretnine u slavonskim i baranjskim selima, udaljenijim od gradova, nikada nisu imale niže cijene, niti je potražnja za njima ikada bila manja, tvrdi Matijević. Kuće i imanja prodaju se u bescjenje, no i u takvim slučajevima kupaca je vrlo malo. U tim selima ostaju stari, a mladi odlaze, tako da su prodavatelji najčešće starije osobe. Kuće s velikim okućnicama mogu se kupiti čak i po cijenama od šest do 15 tisuća eura. Primjerice u Normancima je u ponudi kuća na okućnici od 2800 četvornih metara za samo sedam tisuća eura.

I kuće za odmor mogu se kupiti već za pet tisuća eura. Naravno, za takvu cijenu ne može se očekivati mnogo, no činjenica je da vikendice kupuju malobrojni, piše Glas Slavonije.