RADNICI ULJANIKA ZAPRIJETILI: ‘Ne dobijemo li plaću do utorka, idemo u štrajk’

Radnici pulskog Uljanika kreću u mirenje s poslodavcem, a ne dobiju li plaću za prosinac do idućeg utorka kreću i u štrajk.

Predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske (SMH) Vedran Dragičević u ponedjeljak je nakon sastanka sa članovima Uprave Uljanik grupe i ostalim sindikatima koji djeluju u pulskom brodogradilištu najavio da zbog neisplate plaća za prosinac sindikati u utorak pokreću proces mirenja, a ako plaće ne budu isplaćene do kraja tjedna idućeg utorka krenut će u štrajk.

“Upravo su danas radnicima Uljanika trebale biti isplaćene plaće za prosinac, no budući da se to nije dogodilo sutra krećemo u proces mirenja. Ako plaće ne budu isplaćene niti do kraja ovog tjedna, u utorak krećemo u štrajk”, rekao je Dragičević.

Vladino jamstvo za kredit Brodogradilištu

Na sastanku se razgovaralo o financijskim problemima u kojima se našla Uljanik Grupa, zbog čega radnici ne mogu dobiti plaće sve dok Europska komisija ne odobri Vladino jamstvo za kreditno zaduženje Uljanik Brodogradilišta.



Vlada je u četvrtak ovlastila Ministarstvo financija da izda državno jamstvo u iznosu od 96 milijuna eura u korist Hrvatske poštanske banke i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji ili inozemstvu za zaduženje Uljanik Brodogradilišta radi provedbe sanacije i financijske konsolidacije, koje će postati aktivno tek po odobrenju Europske komisije.

“Vladino jamstvo dovoljno je da se radnicima plaće isplaćuju do travnja, no dugoročna izdrživost nije zajamčena i u tome je najveći problem. Najviše nas zabrinjava da brodogradnja u zadnjih pet godina u Hrvatskoj nije stala na zdrave noge i temelje, da brodogradnja nema sustavno financiranje i da mi u takvim uvjetima ne možemo konkurirati na tržištu”, istaknuo je Dragičević.

Sindikat traži novi sustav financiranja

Po njegovim riječima, to je najveći Vladin grijeh jer ako je mislila zadržati brodogradnju i nakon što je već toliko novaca uložila u nju, onda je trebala sustav financiranja izgradnje brodova napraviti jednako kao i sve države u Europskoj uniji. Taj sustav vrlo je jednostavan, sudjeluješ u financiranju, ali putem nekih agencija kojima si suvlasnik, kaže Dragičević.

Sindikati će tražiti od onih koji budu željeli dokapitalizirati Uljanik jasne dokaze da žele zadržati brodogradnju. “Nećemo podržati nikakav program koji ne osigurava dugoročnu opstojnost ovog i svih ostalih brodogradilišta u Hrvatskoj”, poručio je Dragičević dodavši kako su sindikati protiv bilo kakvog otpuštanja radnika.

Ocijenivši sastanak sa sindikatima vrlo konstruktivnim, član Uprave Uljanik Grupe Marinko Brgić kazao je kako su radnici 3. maja dobili u ponedjeljak plaću za prosinac, a Uprava radi na tome da plaće radnicima Uljanika budu isplaćene čim prije.

“Dobili smo Vladinu odluku koja nas podržava u našim nastojanjima da provedemo restrukturiranje brodogradilišta Uljanik, pa sada čekamo odobrenje Europske komisije. U subotu smo poslali zadnje odgovore, a banke su spremne obaviti isplatu čim dobijemo odobrenje”, istaknuo je Brgić.

Uljanik mora graditi visoko sofisticirane brodove

Uljanik radi na programu restrukturiranja, a Upravi i sindikatima je cilj da se u tom procesu izgubi što manje radnih mjesta.

Na upit hoće li Uljanik nastaviti graditi visoko sofisticirane brodove, poput jaružara ili kruzera, ili će se fokusirati na manje složene brodove, Brgić je ustvrdio kako samo gradnja visoko složenih i sofisticiranih brodova znači nastavak brodogradnje.

Mi se u izgradnji standardnih i jednostavnih brodova ne možemo nositi s konkurencijom, koja je danas pretežito na Dalekom istoku, naglasio je Brgić. “Uljanik je u potrazi za strateškim partnerom, pojedini su se već javili, no vidjet ćemo što će oni predložiti i koji će biti njihovi uvjeti”, dodao je.

Na pitanje hoće li biti otkaza istaknuo je da sa sadašnjim brojem radnika i kooperanata Uljaniku i 3. maju naprosto nije moguće poslovati.