PRONAŠLA ODGOVOR: Hrvatska poduzetnica svoj je problem pretvorila u biznis

Farmaceutkinja Mirjana Brlečić ponosna je vlasnica brojnih nagrada, a posljednje za svoj proizvod NiKEL dobila je u Kuala Lumpuru u veljači. Štoviše, mr. Brlečić vlasnica je i tvrtke koju je pokrenula zahvaljujući pronalasku odgovora na problem koji ju je mučio – tražila je idealnu kremu za svoje lice.

Zagrebačka poduzetnica i magistrica farmacije Mirjana Brlečić uspjela je problem koji ju je mučio jedno vrijeme pretvoriti u vlastiti biznis. Vlastitim je radom došla do idealne kreme za svoje lice, koju dotad nije mogla pronaći. Danas ju prodaje u svojoj tvrtki Priroda liječi d.o.o., a za nju je u veljači dobila dvije prestižne nagrade na sajmu inovacija održanom u Kuala Lumpuru, piše Dnevnik.hr.

“NiKEL, zaštita od štetnih učinaka UV-zraka, sam stvorila jer nisam mogla pronaći kremu za svoju preosjetljivu kožu. Jednostavno sam kao farmaceut odlučila istražiti što je to što izaziva upalu i napraviti kremu iz koje ću maknuti sve one sastojke koji u njoj ne moraju nužno biti, čist kozmetički proizvod u kojoj je čak i konzervans na ekološkoj bazi, ali bez kojeg krema ne bi mogla opstati jer bi se u njoj počele stvarati bakterije. Kreirala sam savršenu kremu i bio je to poticaj za daljnja istraživanja”, ispričala je farmaceutkinja kojoj je pristup proizvodnje bez dodataka koji nepotrebno ‘opterećuju” proizvod i kožu i donio prestižne nagrade još 2009.

Poticaji, EU fondovi i puno rada i vjere u sebe

“Priroda liječi’ moja je nit vodilja, misija i povlastica za razvoj vlastitih inovativnih i učinkovitih formula. Neizmjerno volim to što radim. Moja struka daje mi mogućnost beskonačnih kombinacija dok ne postignem savršenu formulaciju”, kaže Brlečić navodeći kako joj nije bilo teško pokrenuti biznis jer je znala što želi i vjerovala u sebe.



U poslu su joj pomogli i poticaji Ministarstva poduzetništva i obrta koje je dobivala tijekom nekoliko godina, ali i bespovratna sredstva koja je za svoj laboratorij dobila iz Europske Unije.

Danas svoju prirodnu kozmetiku izvozi i u susjedne Sloveniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, ali i u nešto dalje Njemačku i Poljsku. Sretna je što prirodnu kozmetiku i hrvatski kupci sve češće prepoznaju.

DOBRA KAPLJICA: Biznis koji je zaludio Hrvate, obrti niču kao gljive poslije kiše