PRONAŠAO TRŽIŠTE: Vratio se iz Njemačke i pokrenuo posao u Hrvatskoj, zapošljava 60 ljudi

Michael Vnuk rodio se, živio je i radio u Njemačkoj, no onda se odlučio vlastiti posao pokrenuti u Hrvatskoj. Danas zapošljava 60 ljudi i svoje proizvode mahom izvozi.

Michael Vnuk rođen je u Njemačkoj, no njegovi roditelji podrijetlom su iz Hrvatske. Točnije, iz Svetog Marina na Muri, pa je upravo to mjesto gdje je on nakon rada u jednoj njemačkoj tvrtki odlučio pokrenuti vlastiti biznis. Na povratak u Hrvatsku 1998. potaknula ga je stolarija, odnosno upravo je uz nju vezan posao kojim se bavi, piše Poslovni dnevnik. Plasira je, naravno mahom na njemačko tržište.

“Trenutačno 50 posto ukupne proizvodnje plasiramo u izvoz, uglavnom u Njemačku, Austriju i Sloveniju. Planiramo to u idućem razdoblju još povećati. Zbog toga smo i otvorili tvrtku u Münchenu, preko koje pokrivamo tamošnje tržište”, kaže Vnuk, čije su cijene njemačkim kupcima pristupačije od njihovih. Nižu cijenu pokriva niža cijena radne snage u Hrvatskoj.

Od garaže i 3 radnika do pogona i 60

“Na dan proizvedemo oko 250 vrata i prozora, a zahtjevi tržišta su barem 500. Razmišljam o raznim opcijama za povećanje opsega proizvodnje. Ako ništa drugo ne upali, možda ću morati preseliti cijelu proizvodnju negdje drugdje”, kaže Vnuk koji je u početku tvrtku imao u garaži, a zapošljavao tri radnika dok danas za njega radi 60 ljudi.



LUDO I HRABRO Dale otkaze i napravile dobar posao u Hrvatskoj

“Tvrtka već godinama ostvaruje rast od oko 25 posto, a očekujem da će se to nastaviti i u sljedećem razdoblju. Lani nam je prihod bio na razini 28 milijuna kuna, a ove bismo godine trebali rasti 25-30 posto”, kazao je za Poslovni dnevnik Vnuk.

Poslovni dnevnik/Danas.hr