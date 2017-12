PROFESOR S EKONOMSKOG FAKULTETA ZA NET.HR ANALIZIRAO FENOMEN BITCOINA: ‘Pitanje je trenutka u kojem će cijela priča otići kvragu’

Profesor Strugar kaže kako rast bitcoina nije neočekivan, ali se nažalost pretvorio u groznicu koja će završiti kao i svaki investicijski balon.

Fenomen bitcoina i njegov nevjerojatni rast u posljednje vrijeme intrigira sve veći broj ljudi diljem svijeta. U travnju 2010. godine cijena jednog bitcoina iznosila je 0,003 dolara, dok je danas cijena jednog bitcoina veća od 17.000 dolara.

O nevjerojatnom uzletu ovog virtualnog sredstva plaćanja za proizvode i usluge, kao i o budućnosti kriptovaluta razgovarali smo s pročelnikom Katedre za informatiku zagrebačkog Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Ivanom Strugarom.

GLOBALNA REGULACIJA BITCOINA: ‘Postoji opasnost da se koristi za pranje novca, krijumčarenje droge i financiranje terorista’



“Bitcoin je krenuo kao kriptovaluta, ali se nažalost pretvorio u investicijsku groznicu koja će završiti kao i svaki investicijski balon. Svako tržište reagira kad se pojavljuje vrlo pozitivno mišljenje o nečemu i time generira interes ulagača. Ali, problem je u tome što je to čisto spekulativni interes”, objašnjava profesor Strugar u razgovoru za Net.hr.

Postoji plafon do kojeg može ići

U jednom trenutku bitcoin je postao zanimljiv kao valuta koja je donijela neke prednosti u komunikaciji, razmjeni i na kraju krajeva u plaćanju, kaže pročelnik i dodaje da može dosta utjecati i na sam monetarni sustav određene zemlje.

“Vidite sad da se i Europska unija počinje javljati s idejom da generira vlastitu kriptovalutu”.

Podsjeća i na slučaj jednog od osnivača stranice Bitcoin.com koji je izašao iz cijele priče i prodao sve svoje bitcoine.

“Bitcoin je postao investicijski balon za koji svaki trenutak očekujete da će puknuti. Postoji nekakav plafon do kojeg cijela priča može ići. S obzirom na to da tržište očekuje rast, onda ljudi zbog toga investiraju. Međutim, pitanje je samo u kojem će trenutku cijela stvar otići kvragu”, pesimistična je prognoza profesora Strugara.

Rast nije neočekivan

Poručuje da rast jedne takve digitalne valute nije neočekivan, ali da je plafon očekivan i da ono što će se u budućnosti dogoditi s kriptovalutama ovisi prije svega o tržištu.

“Ti baloni su poznati u ekonomiji i čini mi se da dolazi do nekakve investicijske nervoze jer svi očekuju rast. S druge strane, dosta ljudi ulaže u to. Mislim da bi u ovom trenutku trebalo biti pametno izaći iz cijele priče dok još sve skupa raste. Ali to je ono – tko riskira, profitira. Pitanje je dokad ćete riskirati”, kaže Strugar za Net.hr.

Problem u cijeloj priči vidi u činjenici da nemate nikakvog utjecaja na tu valutu.

“Tečaj određene valute je nešto nešto iza čega stoji neka ekonomija. Malo je specifična situacija u EU-u jer iza eura ne stoji nacionalna, nego europska ekonomija, ali opet imate nekakvu podlogu. A bitcoin je ipak valuta koja donosi veliki rizik. Stoga su oni koji su uložili na početku dobili jako puno”, kaže pročelnik katedre za informatiku.

Dionice kao bolji izbor

Profesor Strugar ima i savjet za sve one koji namjeravaju uložiti u kriptovalutu.

“Po meni je mnogo pametnije investirati u nekakve dionice koje vam generiraju pristojan prihod, nego se igrati kriptovalutama. Ali, to je nešto što je u ovom trenutku moderno pa hajde”, kaže Strugar.

Kada su hrvatski građani u pitanju, profesor Strugar vjeruje da će se opredjeljivati za onu kriptovalutu koja je tržišno zanimljiva, ali to će naravno ovisiti o razini informatičke pismenosti i spekulativnosti prije svega.