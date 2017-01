PRILIKA ZA ZARADU: Veliki trgovački lanac traži stotine studenata za inventure. Satnica vrlo primamljiva

U idućih mjesec dana njemački trgovački lanac Kaufland provodi dvije inventure te za te poslove traži veliki broj studenata. Prva inventura je s 5. na 6. veljače, a druga s 19. na 20. veljače.

Na stranicama Studentskog centra u Zagrebu izvješeni su oglasi iz kojih je vidljivo da je dnevna satnica za obavljanje inventure u Kauflandu iznsoi 18 kuna do 22 sata, odnosno 24,30 za rad nedjeljom i u noćnoj smjeni.

Za svaku od poslovnica u oglasu precizno su izražene uvjete i obveze, kao i kontakt broj ili osobu koju se možete prijaviti

S bbzirom da u oglasu nije istaknuto koliko se studenata ukupno traži, Srednja.hr je s tim pitanjem obratila odjelu za odnose s javnošću Kauflanda.



“Svake godine za inventuru u našim poslovnicama tražimo velik broj studenata, a broj se kreće od 60 do 120 studenata po poslovnici, no to naravno ovisi o veličini poslovnice i nekim drugim faktorima”, odgovorili su iz Kauflanda.

Tako ispada da će za navedene dvije inventure u 12 poslovnica trebati najmanje 720 studenata pa ako ste zainteresirani, detalje oglasa možete pogledati na ovom linku.