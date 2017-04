PRIHODI U TURIZMU PREMAŠILI OČEKIVANJA: ‘Lani smo zaradili više od 10 milijardi eura što predstavlja dosad najbolji rezultat’

Prihodi u turizmu od stranih gostiju u 2016. godini iznosili su, prema podacima Hrvatske narodne banke, 8 milijardi i 635 milijuna eura, što je 673 milijuna eura odnosno 8,5 posto više u odnosu na 2015. godinu, kada je taj prihod iznosio 7 milijardi i 962 milijuna eura, priopćeno je iz Ministarstva turizma.

U četvrtom tromjesečju, odnosno tijekom mjeseca listopada, studenog te prosinca 2016. godine prihodi od turizma iznosili su 733 milijuna eura, što u odnosu na isti period prošle godine (663 milijuna eura) predstavlja rast od 10,5 posto, odnosno rast od 70 milijuna eura.



„Rezultati prihoda u turizmu premašili su naša očekivanja pogotovo u posljednjem tromjesečju gdje smo ostvarili rast od 10,5 posto. Uz domaću potrošnju prihodi od turizma u 2016. godini premašili su 10 milijardi eura što predstavlja dosad najbolji rezultat te čime smo se još više približili našem zacrtanom cilju, a to je ostvarivanje 14 do 15 milijardi eura prihoda u turizmu do 2020. godine,” izjavio je, kako se navodi u priopćenju, ministar turizma Gari Cappelli.

Ocijenio je kako je taj rezultat pokazatelj da se hrvatski turizam razvija u pravom smjeru te upuito čestitke djelatnicima u turizmu koji su, istaknuo je, svojim radom, trudom i kreativnošću doprinijeli odličnim rezultatima.

“U ovoj godini očekuje nas preko 800 milijuna eura investicija u turizmu, kroz koje će se realizirati brojne nove atrakcije i sadržaji, povećati kvalitetni smještajni kapaciteti te poboljšati turistička infrastruktura, a što će siguran sam omogućiti nam ostvarivanje još boljih rezultata nego li u 2016. godini,” poručio je ministar Cappelli.

Udio prihoda od putovanja – turizma u ukupnom BDP-u u 2016. godine iznosio je 18,9 posto što predstavlja rast od 0,7 postotnih poena u odnosu na 2015. godinu. U četvrtom tromjesečju udio prihoda od putovanja – turizma u ukupnom BDP-u iznosio je 6,4 posto, što u odnosu na isti period 2015. predstavlja rast udjela od 0,4 postotnih poena, navodi se u priopćenju koje je Ministarstvo medijima uputilo u subotu.