PREKINULA KARIJERU U AUSTRIJI I VRATILA SE U HRVATSKU: Slavonka pokrenula obrt i godinu dana posluje i više nego uspješno!

Mariela Kranjec iz Brestovca napustila je uspješnu karijeru u Austriji i prije godinu dana odlučila pokrenuti posao s kolačima u Brestovcu kod Požege. Danas slavi godinu dana vrlo uspješnog poslovanja, piše Glas Slavonije.

Mariela Kranjec iz Brestovca prije godinu dana živjela je u Austriji i vodila odjel slastica u jednom elitnom hotelu. Bila je kadar koji je puno obećavao. Primijetili su to i Austrijanci jer im je bila najmlađa osoba koja je položila majstorski ispit. No, Marielu je srce vuklo u Slavoniju, u rodni kraj njene majke Brestovac gdje je željela otvoriti svoju slastičarnu.

Na čuđenje mnogih koji gledaju kako Slavonci mahom odlaze, pa i medija koji su se o njoj raspisali kao o svojevrsnom fenomenu, Mariela je svoj san tada i ostvarila. A upravo nakon brojnih tekstova u medijima i posao je krenuo. I to ne samo krenuo nego se odmah i rascvjetao. Javljali su se kupci iz cijele Slavonije, Zagreba, Rijeke, kupci koji su imali velike priredbe, slavlja, brojni ugostitelji koji pripremaju catering na proslavama, svi su ubrzo željeli kolače i slastice prema Marielinom receptu i kreaciji.

Otvorenje slastičarne

“Posao je krenuo takvim narudžbama da jednostavno nisam mogla sve primiti, jer sam se željela posvetiti svakom kupcu, tako da ako u ovom tjednu imam narudžbu za neke veće svatove, ne uzimam ništa drugo, jer želim da sve bude najbolje, da mogu dovoljno vremena posvetiti mladenačkoj torti, torti kumova…”, priča Mariela i dodaje kako ljudi nekad svrate kod nje jer su čuli za njene kolače ta da joj je žao što ih dnevno ne stigne toliko pripremati.



Stoga ima i želju koja će se, kaže, zasigurno ostvariti.

“Razmišljam o tome da otvorim slastičarnu u Požegi, da mogu svaki dan ponuditi nove i svježe kolače. To mi je želja koja će se ostvariti, jer nisam se nadala da ću tako brzo dostići svoju punu zaposlenost, sva moja iskustva u godinu dana rada su pozitivna. No ta želja traži i dodatna ulaganja, novi prostor, novu opremu”, kaže Mariela koja svoje slastice spravlja s prirodnim materijalima, sa smanjenom količinom šećera, ali i za one koji šećer smiju samo gledati ili za dijabetičare. Svojih godinu dana odličnog poslovanja Mariela je proslavila u društvu prijatelja i rođaka, uz tamburicu i naravno svoje slastice.