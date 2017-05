PAMETNE ODLUKE ZA MAKSIMALAN USPJEH I UČINKOVITOST: Pet savjeta uz koje ćete imati više novca

Recesija, neplaćanja, obveze, sve zahtjevnije tržište, računi… Sve se to dobiva u paketu s privatnim poduzetništvom. Koliko je privlačno, jednako toliko je i teško biti vlasnik tvrtke ili obrta. Statistike govore kako 75 posto malih kompanija preživi prvu godinu, 69 posto prve dvije, a 50 posto uspješno prebrodi prvih pet godina. Činjenica kako imate 50 posto šanse da doživite pet godina uspješnog poslovanja ne zvuči pretjerano obećavajuće, no uz pametne odluke možete biti maksimalno učinkoviti i uspješni.

1. Razmišljajte dugoročno i pratite trendove

Način poslovanja najviše mijenja tehnologija i bez usvajanja tehnoloških noviteta, nema opstanka. Američki Tech breakthroughs megatrend PwC analizirao je više od 150 tehnologija na globalnoj razini te izdvojio ključne tehnologije za koje smatra da će u bliskoj budućnosti imati najveći utjecaj na tvrtke diljem svijeta. To su umjetna inteligencija, internet, digitalno proširena stvarnost, virtualna stvarnost, bespilotne letjelice te 3D ispis. Tehnologija je ta koja najviše određuje buduće poslovanje zato što utječe na poslovne modele, proizvode, usluge, dobavljače te otvaranje novih tržišta. Stoga, pratite trendove i nastojte implementirati sve što vam je dostupno od tehnoloških inovacija kako ne biste ispali iz igre.

2. Razradite strategiju

Izrada strategije ili poslovnog plana izvrstan je način da definirate vlastitu viziju što želite ostvariti. Poslovni plan se sastoji od niza različitih operativnih mikroplanova kao što su, primjerice, proizvodni, financijski, operativni i marketinški plan. Najvažniji dio poslovnog plana je popis dugoročnih i kratkoročnih ciljeva i odluka. Trebali biste, što je točnije moguće, pokušati predvidjeti što veći broj faktora koji mogu utjecati na tijek poslovanja. Prije prihvaćanja svake poslovne ponude razmislite uklapa li se u vaš dugoročni plan.

3. Novac trošite samo na važne stvari

I kada vam ide jako dobro, s financijama budite vrlo oprezni. Novac trošite na stvari koje vam zaista trebaju, umjesto na stvari za koje smatrate da vam trebaju. Ono što nikako ne biste smjeli zanemariti je ulaganje u razvoj. Svakako vodite računa da dio zarađenog vraćate u razvoj proizvoda ili usluge te marketing.

4. Koristite mobilnu tehnologiju

“Volim mobilnu tehnologiju – mnogo je više mobitela u svijetu nego laptopa. Kad se odmaknete u neke daleke kutove svijeta, neki ljudi nikad neće imati kompjutor, ali će imati pametni telefon, kompjutor u svom džepu – rekao je Jon Bradford, direktor londonskog TechStarsa, jednog od dvaju najjačih svjetskih akceleratora za startup biznise. Sve se može riješiti putem pametnih telefona i svaki će pametan poduzetnik iskoristiti mogućnosti koje se pružaju kako bi bio brži i učinkovitiji. Jedna od takvih mogućnosti je mbanking, mHPB, mobilna aplikacija Hrvatske poštanske banke, koja poduzetnicima, na primjer, omogućava da 24 sata dnevno jednostavno, brzo i sigurno upravljaju financijama putem pametnog telefona ili tableta uz niže naknade nego u poslovnicama banke. Uz brojne servisne informacije i alate, aplikacija omogućuje korištenje usluga mobilnog bankarstva (mBankinga) i mobilnog tokena (mTokena).

4. Cijenite svoje vrijeme

Vrijeme je važno koliko i novac, a često je i važnije. Unatoč tome, mnoge tvrtke još nisu navikle pojmu “vrijeme” dati jednaku važnost kao, primjerice, podjeli posla. Svojim vremenom, ali i s vremenom svojih zaposlenika, mora se upravljati, o njemu razmišljati i mora se potrošiti na odgovarajući način da bi donijelo maksimalna povratna ulaganja. Iskoristite sve mogućnosti uštede vremena na nevažnim stvarima kako biste maksimalno imali vremena za ono što treba biti u fokusu.

5. Njegujte poslovne kontakte, pazite na imidž

Bez obzira na to čime se bavili, što više ljudi poznajete, ići će vam bolje. Pokušajte doći do vrhunskih stručnjaka u industriji kojom se bavite ili do onih koji su uspješno pokrenuli vlastiti biznis. Pritom budite obzirni prema njihovu vremenu. Širenje profesionalnih poznanstava otvara vam nove poslovne prilike. Svaku pokušajte iskoristiti maksimalno te uvijek vodite računa o profesionalnosti.

Sadržaj vam, u suradnji s Telegram Media Grupom, prezentira Hrvatska poštanska banka