POSAO VRIJEDAN MILIJARDE: ‘Do 2025. to će zasigurno biti jaka industrija, samo treba unaprijediti proces reciklaže’

Na pomolu je novi veliki biznis koji će tvrtkama koje se u njega upuste donijeti veliku zaradu. Riječ je o recikliranju litij-ionskih baterija.

Kako električni automobili sve više postaju dio naše svakidašnjice i sve češće se nalaze u proizvodnji, tvrtke postavljaju pitanje kako riješiti jedan veliki ekološki problem, a to je – što učiniti s litij-ionskim baterijama koje se koriste za njihovo napajanje kada one isteknu?

Riječ je o milijunima baterija koje se inače koriste i u pametnim telefonima, električnim četkicama za zube i u drugim kućanskim aparatima i koje sadrže vrijedne metale i minerale.

Prema podacima konzultantske tvrtke Roskill, samo se 2015. u nekorištenim litij-ionskim baterijama nalazilo metala vrijednih dvije milijarde dolara, koje inače završavaju u otpadu i čije je zbrinjavanje i recikliranje velika poslovna prilika. Posebice kad je o električnim automobilima riječ.



Roskill također navodi da su te baterije u električnim automobilima puno veće, da im je rok trajanja osam do deset godina i do 2025. zauzet će 90 posto tržišta s litij-ionskim baterijama. Procjene Roskilla govore da će to povećati potražnju za litijem za četiri puta, a za kobaltom više od dva puta. Radi se o dva osnovna metala u proizvodnji litij-ionskih baterija. Inače, cijena kobalta je samo ove godine skočila 80 posto, piše Financial Times.

Recikliranje litij-ionskih baterija trenutno nije rasprostranjen posao, no brojne tvrtke se nadaju ući u njega kako bi profitirale na temelju električnih automobila.

Prema mišljenju izvršnog direktora kanadskog startupa Li-Cycle Ajaya Kochhara, do 2030. bit će nužno reciklirati 11 milijuna tona litij-ionskih baterija. No, da bi tvrtka bila profitabilna, mora reciklirati gotovo sav materijal koji se nalazi u baterijama. Kochhar tvrdi da već sada može “izvući” do 90 posto materijala, uključujući litij, kobalt, bakar i grafit.

Problem s tom vrstom baterija jest što ne postoji standardizirani postupak njihova recikliranja. Da on nije jednostavan potvrđuje i belgijska tvrtka Umicore koja se recikliranjem lijtij-ionskih baterija bavi od 2006. Kako bi se pripremili za značajne količine baterija koje ć eostati iza električnih automobila u Umicoru trenutno rade na pilot-projektu recikliranja.

No, u američkoj tvrtki OnTo Technology su optimistični. “Do 2025. to će zasigurno biti snažna industrija. U sljedeće tri godine najvažnije je naučiti kako unaprijediti postupak reciklaže i te materijale vratiti natrag u proizvodnju”, kaže osnivač tvrtke Steve Sloop.