‘EVO ZAŠTO LJUDI ODLAZE IZ HRVATSKE’: Porezna poduzetnika kaznila sa 60.000 kuna zbog jednog krivog slova i 85 kn viška u blagajni

Kada je sredinom godine Porezna uprava zaokružila proces fiskalizacije nemali je broj poduzetnika upozoravao kako će nova aplikacija ePorezna stvoriti kaos na njihovu šetu. I to se i dogodilo kada su počele stizati kazne, a jedan od poduzetnik kažnjen je i visokom novčanom kaznom zbog nevjerojatne pogreške.

Fiskalizacijom je, naime, ukinut status ‘malog obveznika fiskalizacije’, a sve obveznike Porezna je obvezala da podatke o svojim prostorima mijenjaju i potvrđuju putem aplikacije ePorezna.

Upravo ta aplikacija, na čiju su nepravilnost upozoravali i iz Inicijative profesionalnih računovođa Hrvatske (IPRH), zadala je udarac poduzetniku koji je dobio kaznu od 35 tisuća kuna jer je na računu oznaka prostora “P2”, a u ePoreznoj je navedena oznaka “2”. Nesretnik je pritom, objavio je na svojoj Facebook stranici IPRH, zaradio kaznu i od dodatnih 25 tisuća kuna zbog viška u blagajni od 85 kuna.

Pogrešku je moguće popraviti

U IPRH postavljaju pitanje je li oznaka prostora toliko važna da se naplaćuje astronomskim kaznama, posebice kad su oni svojim prijedlogom ranije predlagali da se u softver ubaci povratna informacija: ‘Pogreška – račun nije moguće fiskalizirati, neprijavljen poslovni prostor!”, nakon čega se pogreške uopće ne bi događale.



“Ovo su vrlo bitne teme za opstanak mnogih obitelji koje ovise o prihodima koje ostvaruju kod malih poduzetnika. Ovako veliki iznosi kazni za pogreške koje su omogućene upravo propustom u aplikaciji ePorezne su direktan nož u leđa mnogima koji se neće moći oporaviti i nastaviti poslovanje.

Ovo je i razlog zašto ljudi odlaze i otvaraju poduzeća izvan Hrvatske, jer nemaju sigurnosti i osnovnih uvjeta za normalno poslovanje. Onog dana kada poduzetnici postanu partneri zakonodavcu, a ne u startu ‘lopovi’ koje treba kažnjavati, tada će zasjati sunce u ovoj zemlji”, ističe IPRH.

Na sva upozorenja ministar Marić – šuti!

No, poduzetnik s početka priče nije jedini kažnjen.

“Ima primjera kažnjavanja poduzetnika s 8000 kuna samo zato što je u sustavu oznaka P1, a računovođa je prijavio p1. Razlika je samo u velikom i malom slovu! Događa se i to da npr. ribar koji tijekom noći nema ulov i nema potrebe dolaziti na svoj štand koji je prijavljen kao poslovni prostor. U tom slučaju on, odnosno njegov računovođa, treba prijaviti iznimku radnog vremena u pet ujutro. Treba li računovođa u to vrijeme biti dostupan klijentu ili bi bilo jednostavnije da se putem softvera prijavi iznimka radnog vremena”, opisala je nelogičnosti aplikacije za portal Novac za sve potpredsjednica IPRH-a Vesna Varšava.

Ona navodi kako su u Poreznoj obećali da će razmotriti njihov prijedlog povratne poruke u aplikaciji, ali i napraviti procjenu troška za doradu aplikacije, ali da se to do danas nije dogodilo. Jednako kao što je izostala i reakcija ministra Zdravka Marića na upozorenja koja su mu iz IPRH poslali još prije mjesec dana kada su zaprimili informacije vezane uz problem u aplikaciji i kazne za poduzetnike.