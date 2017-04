Ako Trump doista uđe u bitku s Kinom oko trgovine, njegova kći bit će među žrtvama tog rata, jer cipele njenog brenda se proizvode upravo u Kini.

Radniku u tvornici u južnoj Kini zaradi oko 400 dolara mjesečno radeći u proizvodnji cipela za američke brendove kao što je onaj Ivanke Trump. A cipele kćeri američkog predsjednika prodaju se u Sjedinjenim Državama i to za najmanje stotinu dolara za par. Uobičajena je to priča u kineskoj proizvodnji – proizvedi ih jeftino, a prodaj ih za puno veći iznos.

“Ivanka je vrlo dobar klijent. No, nikada nisam zamišljao da će njen otac postati predsjednik”, kaže predsjednik Uprave Huajin grupe Zhang Huarong, koji se bavi proizvodnjom cipela. Njegovi radnici rade šest dana u tjednu i vrlo su predani svom poslu. U tvornici dobivaju i obroke pa na gablec ne izlaze van. Štoviše, mnogi među njima čak i žive u tvornici. Cijeli život imaju unutar jedne ustanove.

Čak 12 milijuna pari cipela za Ivanku utovarajuju se na brodove i plove iz Kine prema SAD-u gdje se tako jeftino proizvedene prodaju daleko skuplje.



No, takvu praksu njen otac, govoreći u svojoj predsjedničkoj kampanji želio bi promijeniti. Točnije, on želi vratiti radna mjesta koja se Kinezi “ukrali” Amerikancima.

Tako je u kampanji Trump kazao kako su Kinezi uzeli posao i novac Amerikancima te da “siluju Sjedinjene Države”. Prijetio je i da će povećati tarife na kineski uvoz u zemlju. Na sreću brojnih proizvođača to zasad nije učinio, no Amerikanci to očekuju.

‘KUPUJ AMERIČKO I ZAPOŠLJAVAJ AMERIČKO’: Osim ako nisi Ivanka Trump

Zaobilaženje povratka kući

Kad je riječ o njegovoj kćeri, ona se povukla s mjesta uprave u svojoj modnoj tvrtki. Njen odvjetnik Jamie Gorelick ne želi reći gdje se cipele proizvode, a za spornu situaciju govoreći za CNN tek navodi: “Kada bi postojao trgovinski ugovor koji bi bio dovoljno specifičan da se usredotoči na tarifu… u zemljiu kojoj se njena odjeća proizvodi , ona ne bi trebala sudjelovati u tome”.

Proizvođači su, pak, i za moguće Trumpove poteze prema Kini već pronašli novi izlaz. Svoju će proizvodnju, najavljuju, samo prebaciti iz Kine u neku drugu azijsku zemlju, primjerice Bangladeš.

Iako svi vjeruju kako su Trumpove prijetnje samo dio retorike u predizbornoj kampanji, činjenica jest da će njegova kćer biti među žrtvama u slučaju da obistini svoje najave i uvede tarife za kineski uvoz.