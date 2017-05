PODUZETNICI KOJI SU SE DIGLI IZ PEPELA: Oni su bili na dnu, preživjeli bankrot i sad ponovno zarađuju milijune

Oni su dotakli dno, izgorjeli i ponovno ustali iz pepela te su danas vrlo uspješni poduzetnici. Riječ je o četvorici muškaraca koji zarađuju milijune.

Grant Cardone, stručnjak za prodaju koji je izgradio 500 milijuna dolara teško nekretninsko carstvo, na dnu je bio s 25 godina. Tada je, tvrdi, bio potpuno slomljeni ovisnik o drogama koji je na kraju morao na rehabilitaciju kako bi se ponovno podigao. Danas u jednom danu zaradi više nego što je prije zaradio u cijeloj godini.

“To je zato što si dozvoljavam biti opsjednut s uspjehom. Kada sam uvidio činjenicu da sam opsjednut osobnim fantazijama o bogatstvu i slavi i srašću da kreiram nasljeđe koje će ispuniti moj evrijeme na ovom planetu, svijet je izgledao drugačije i drugačije sam djelovao. Vaša opsjednutost je najvrjedniji alat kojim možete izgraditi svoje snove”, rekao je on.

Bitka s tržištem nekretnina

Predsjednik uprave tvrtke za savjetovanje u nekretninskom poslu Tom Ferry International, Tom Ferry po dnu je plivao tijekom pada tržišta od 2007. do 2009.



“Tada sam se usredotočio na to kako služiti klijentima u ovoj novoj stvarnosti. Prilagodio sam se tržišnim uvjetima. Udvostručio sam posao pomaganja klijentima u upravljanju vlastitim poslom u prijelaznom razdoblju. Pomogao sam im da se prebace s tradicionalnog maloprodajnog poslovanja na raznovrsni pristup gdje su radili s bankama kako bi prodali domove koji su bili u vlasništvu banaka. Budući da je to obuhvaćalo značajan broj prodanih kuća tijekom krize, posao je preživio. Bili smo u mogućnosti podržati naše klijente povezujući ih s ljudima koji su znali tko bi mogao olakšati rad s bankama. Također smo ih usmjerili na odgovarajuće konvencije i potrebne certifikate kako bi uspjeli na ovom novom igralištu”, kaže Ferry ističući kako je prilagođujući se situaciji uspio preživjeti, jednako kao i njegov posao.

Sa samo 47 dolara u džepu

Tai Lopez, ulagač i savjetnik brojnim tvrtkama vrijednima milijune, te i sam vlasnik milijune teškog poslovnog carrstva jednom se u životu našao u situaciji da ima tek 47 dolara u džepu, bez diplome, bez posla i bez perspektive.

“Iz te su me situacije izvukle knjige i savjetnici, uključujući i mog prvog mentora Mikea Stainbacka koji mi je dao posao i naučio me sve o financijama. Radio sam sve više i više no nisam vidio uspjeh osim što sam redovito primao plaću”, kaže Lopez dodajući kako bit nije u napornom radu nego u činjenici da treba raditi pametno što podrazumjeva stavljanje odgovarajuće količine posla u odgovarajuće vrijeme.

Izgubio roditelje pa doživio bankrot

Chris Plough, autor, govorniki savjetnik te partner u Exponentialu više puta u životu bio je na dnu, danas je uspješan poduzetnik.

“U 2007. tragično sam izgubio svoje roditelje. Nisam znao kako se s tim nositi pa sam se fokusirao na tvrtku i osnovao sam Maven Wire”, kaže za The Enterpreneur Plough dodajući da je nakon velikih ulaganja tvrtka 2008. doživjela bankrot i ostala u velikim dugovima koji se nisu mogli nadomjestiti.

“Radio sam sto sati tjedno, promatrao kako sve moje veze nestaje i shvatio sam da sama u sitauciji financijskog kolapsa . Klijenti su mi produžili mogućnost naplate, no ni jedna novi ugovor nije pristizao. Kad je tvrtka propala, i samog sebe sam vidio kao neuspješnog. Doslovce nisam vidio izlaz”, opisuje Plough dodajući kako su ga prijatelji nagovorili da im se pridruži u Avanturitima te je na dva mjeseca otišao u Mongoliju. Tijekom tog putovanja se pronašao, a u međuvremenu i njegova tvrtka izašla je na pravi put.