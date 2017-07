POČELO ZATVARANJE KONZUMOVIH PRODAVAONICA: Kupce dočekuju zatvorena vrata i kratke obavijesti

Ovih je dana počelo zatvaranje prvih, neprofitabilnih prodavaonica trgovačkog lanca Konzum, a kupce na vratima dočekuju obavijesti o idućoj najbližoj trgovini.

“Cijenjeni kupci, prodavaonica se trajno zatvara. Svoju kupnju ubuduće možete obaviti u najbližoj Konzumovoj prodavaonici na adresi Ante Starčevića bb”, stoji u obavijesti na vratima Konzuma zatvorene Konzumove prodavaonice u ulici Put Gimnazije, na Vidicima, Šubićevcu te u Dubravi. To je samo jedna od 105 prodavaonica tog trgovačkog lanca koje će u sklopu restrukturiranja biti zatvorene diljem zemlje do kraja godine. Od tih 105 neprofitabilnima su ocijenjene 22 i one će, pak, biti zatvorene do 30. srpnja.

‘Kupovat ću na drugom mjestu’

“Nije me briga što je zatvorija ovaj Konzum nasuprot suda. Marendu ću kupovati na drugon mistu. Veći je problem što mladi nemaju di raditi i što će s pravom iseliti iz Hrvatske. Vlada će požaliti zbog stvari koje rade”, komentira jedan Šibenčanin.



No, Šibenčanka Ivana ne smatra da je gubitak posla za trgovkinje u Konzumu tolika tragedija. “Mislim da je za trgovkinje koje su radile u Konzumu ovo najbolje stvar koja im se mogla dogoditi. Nakon početnog šoka od otkaza, već će se nekako snaći i više, nadam se, neće raditi za gazdu koji ih je iskorištavao za ponižavajuće niske plaće. Ako ne napravimo rez nikada nećemo ići dalje. O svemu je trebalo misliti puno prije, kada je Konzum preuzeo monopol na tržištu”, kazala je ona za Šibenik.in.

80 posto radnika u druge trgovine

Kao što smo prošli tjedan pisali, iz Konzumove uprave već su ranije poručili kako je zatvaranje prodavaonica nužno kako bi se postigla operativna stabilnost i održivost poslovanja te očuvala radna mjesta.

“U navedenim trgovinama ukupno je zaposleno 870 radnika, od kojih očekujemo da će više od 80 posto biti raspoređeno na radna mjesta u druge, obližnje Konzumove prodavaonice. U drugim dijelovima Hrvatske, s naglaskom na obali i otocima, Konzumu trenutačno nedostaje oko 250 radnika što je posljedica problematike sezonskog zapošljavanja, ali i izrazite nemobilnosti radne snage u Hrvatskoj.

Za preostalih oko 20 posto radnika razmatrat će se različita rješenja. Radnici za koje se ne pronađe prihvatljivo rješenje bit će zbrinuti sa svim pravima koja im pripadaju u skladu s kolektivnim ugovorom, koji jamči otpremnine veće od propisanih Zakonom o radu.

Konzum je i dosad svake godine zatvarao dio trgovina u skladu s tržišnim okolnostima te tako optimizirao svoju prodajnu mrežu. Ova zatvaranja imaju za cilj povećanje efikasnosti svakog pojedinog dijela kompanije te su sastavni dio procesa restrukturiranja u kojem je prioritet očuvanje radnih mjesta. Značajno iskustvo iz tog područja Konzum je stekao 2014. i 2015. godine kada je uslijed integracije s Mercatorom zatvoreno 99 prodavaonica uz istodobno očuvanje radnih mjesta”, poručili su iz Uprave te tvrtke.