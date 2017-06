POČELI RADOVI NA VELIKOM ZABAVNOM PARKU: Pogledajte kako će izgledati ‘hrvatski Gardaland’

Kod Biograda je danas položen kamen temeljac za “prvi hrvatski Gardaland” – veliki zabavni park Mirnovec koji će biti dovršen 2017. godine,

U zabavni park Mirnovec uložit će se 15 milijune eura, a radove na zemljištu od 45 tisuća kvadratnih metara je otvorio investitor Franjo Koletić iz tvrtke Mirnovac, koja je do sada bila najviše poznata po prodaji pirotehnike, prenosi Slobodna Dalmacija. Predstavio se i Boris Kovaček, direktor parka, te predstavnici tvrtke Tehnika koji su izabrani za izvođače radova.

PROJEKT VRIJEDAN ČAK 112 MILIJUNA KUNA: Na Jadranu počinje gradnja hrvatskog Gardalanda

Na svečanosti su bili prisutni njegovi poslovni partneri, predstavnici lokalne vlasti, crkve i gospodarstvenika.



U fotogaleriji možete pogledati kako će izgledati ovaj zabavni park.

Pogledaj fotogaleriju

Ništa manje zabavni od Gardalanda

“Mi ćemo biti po koncepciji kao Gardaland ali nećemo biti toliko veliki s obzirom da su oni jedan od najvećih parkova u Europi, ali nećemo biti ništa manje atraktivni. Posvetit ćemo puno pažnje toj atraktivnosti, da se ljudi osjećaju bajkovito, da djeca budu oduševljena atrakcijama… Ali nisu zabavni park samo atrakcije, već i priredbe, artisti, show izvedbe, mađioničari, festivali vatrometa, Oktoberfest, Halloween… To je jedan veliki event koji traje šest mjeseci i zbog toga smo za direktora parka i angažirali Borisa Kovačeka koji ima najviše iskustva u organizaciji eventa u Hrvatskoj, kako bi cijelu tu priču pokrenuo tako da se ljudi stalno vraćaju u park” kazao je Koletić.

Ulaznica 20 eura

Radovi će početi odmah, građevinski dio trebao bi biti završen do konca godine, a uređaji će se početi instalirati već početkom iduće godine.

“Park će imati 25 vožnji, od velikog roller coastera na kojemu će trajanje vožnje iznositi dvije minute i za koju će trebati skupiti malo „hrabrosti“, do drugih adrenalinskih vožnji koje držimo tajnom. Proizvođači opreme bit će uglavnom talijanski i njemački. Park će biti podijeljen u tri cjeline – dječje vožnje na Divljem zapadu, obiteljske vožnje u Gusarskom dijelu koji je glavna tema parka i adrenalinske tinejdžerske vožnje koje će biti svemirske, a imat ćemo i tri vožnje na vodi. Plan je u prvoj sezoni imati 180 tisuća posjetitelja, a cijena ulaznice će biti oko 20 eura. Park će raditi sezonski šest mjeseci, ali bit će otvoren i za Božić, Novu godinu, Valentinovo…”, kazao je direktor parka Boris Kovaček prenosi Slobodna Dalmacija

Nova radna mjesta

Martina Jantol, pomoćnica ministra turizma, pozdravila je ulaganje kod Biograda.

“Veseli nas ovaj projekt, stvaramo dodatni sadržaj za turizam u destinaciji i podižemo njenu vrijednost, a otvaramo i novih 70 radnih mjesta što je i najvažnije. Ovo će biti uspješan primjer i nadamo se još ovakvih investicija. Strategija razvoja turizma do 2020. godine definira 7 milijardi eura investicija u industriju zabave u Hrvatskoj i samim tim pola spada na hotelske smještaje i pola na segment zabavnih sadržaja. Ovo je tek početak, nadam se – uspješan” kazala je Jantol.

Ulaganje će se isplatiti za 8,9 godina

Iako je izgradnja velikog zabavnog parka za koje je otkupljeno i zemljište u vrijednosti od 8 milijuna kuna najavljeno još prije dvije godine, „kašnjenje“ ipak nije razočaralo investitore koji su izrazili optimizam zbog početka gradnje prvog hrvatskog zabavnog parka.

“Mi nismo osjetili nekakvu antipoduzetničku atmosferu, dapače, imali smo podršku i lokalnih vlasti i Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Erste banke, ali morali smo sami sa sobom neke stvari raščistiti, odnosno trebali smo ući u jedan biznis koji je novi u Hrvatskoj i o kojemu nitko ništa ne zna. Mi u Hrvatskoj nemamo stručnjake za zabavne parkove i kad smo radili studiju izvodivosti bili smo na početku, nismo imali nikakvih pokazatelja. Morali smo početi studirati taj posao od samoga početka. Ja sam obišao sve parkove i tvrtke u svijetu koje se tim bave, nakon čega smo stvorili jednu sliku i prilagodili je hrvatskim okvirima.

Naravno da mi nismo europsko tržište ni svjetsko, trebalo je naći optimalan park koji će biti atraktivan, a opet ne toliko financijski zahtjevan da nemamo tržište koje to može iznijeti. Trajala je ta priprema dugo, ali na kraju smo bili spremni jer sad znamo što želimo. Naravno da se takve investicije ne zatvaraju kešom, nitko nema toliko novca. Mi smo kupili zemljište, to je bio naš ulog prije pet šest godina, ali više od 80 posto osigurali smo kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Erste banke, oni su zajedno naši kreditori. Za 8–9 godina investicija bi se trebala isplatiti i to ne računajući tržišta iz BiH za kojega također vjerujemo da ćemo ga privući. Jednoj obitelji za odlazak u Gardaland treba 600 – 700 eura, a to će u parku Mirnovec moći imati za 150 ili 200 eura. Naravno puno će ovisiti o našem menadžmentu, ali spremni smo za poslovne izazove” kazao je Koletić.