UPOZORENJE STRUČNJAKA: Do 2040. nestat će 47% poslova današnjice, a srednji sloj društva više neće postojati

Mehanizacija je jedan od najvećih problema koji utječu na nestanak velikog broja radnih mjesta, a stručnjaci upozoravaju na daljnje gubitke radnih mjesta u nekim od najrazvijenijih dijelova svijeta.

Kako tvrdi stručnjak Art Bilger, venture kapitalist i član uprave poslovne škole na Sveučilištu u Pennsylvaniji, sve razvijene zemlje na svijetu suočit će se s gubitkom poslova koji će u velikom broju nestati, piše portal BigThink.

Novo istraživanje

Prema nedavno provedenom istraživanju na Oxfordu, u sljedećih 25 godina nestat će 47 posto poslova današnjice što uključuje i plave i bijele ovratnike, odnosno radnike koji obavljaju fizički posao kao i one koji se bave intelektualnim radom, osobito na području proizvodnje.

Studija koja je izrađena za američko tržište rada upozorava kako vlada nije spremna odgovoriti na ove promjene što će se odraziti na strukturu nezaposlenosti te zadati snažan udarac američkoj ekonomiji i gospodarstvu.

Zbog zabrinutosti za budućnost američkog naroda, Bilger je oformio neprofitnu organizaciju čija je misija upozoriti javnost te pomoći izraditi plan borbe protiv ovog zastrašujućeg trenda.

Stručnjaci upozoravaju kako će daljnja mehanizacija dovesti do otvaranja novih radnih mjesta odnosno potrebe za zapošljavanjem novih vrsta radnika. Slično je bilo početkom 20. stoljeća kada se počela razvijati automobilska industrija. Tada je potreba za kovačima gotovo u cijelosti nestala, no pokazalo se da za izradu automobila, kao i njihov popravak trebaju mehaničari. Tko će bolje odraditi taj posao od bivših kovača? Ista situacija prijeti i radnom narodu današnjice.

Porast nezaposlenosti

Mnoge zemlje svijeta, među kojima i one razvijene, bilježe značajan porast nezaposlenosti, a stručnjaci napominju kako će se taj trend nastaviti te da će nezaposlenost s vremenom postajati sve veća.

Do 2034. godine, za svega nekoliko desetljeća, poslovi srednjeg sloja potpuno će nestati. Do sada su od razvoja i modernizacije korist imali samo ultrabogati ljudi, točnije njih jedan posto, a nova tehnološka revolucija dovest će do potpunog brisanja srednjeg sloja u društvu što će povećati jaz između bogatih i siromašnih. Ne samo da će računala obavljati zadatke i poslove koje sada radi ljudska ruka već će to činiti mnogo brže i učinkovitije.

Računovođe, liječnici, odvjetnici, učitelji, administrativni djelatnici i financijski analitičari, čuvajte se, vaši poslovi više nisu sigurni.

Nitko nije siguran

Prema The Economistu, računala će moći analizirati i usporediti hrpe podataka te samostalno, bez prisutnosti čovjeka donijeti financijske odluke ili one medicinske. Zbog toga će se smanjiti prijevare ili pogrešno postavljene dijagnoze te će cijeli proces biti brži i učinkovitiji.

Mehanizacija i informatizacije se neće prestati razvijati. To je poput duha iz boce, jednom kad ga pustite više ga ne možete vratiti.

Utrka u modernizaciji uzela je maha te već sada dosegla razmjere koje nitko nije mogao predvidjeti.

Bilger rješenje vidi u obrazovnom sustavu, Potrebno je usmjeriti buduće generacije radnika na poslove koji će se tražiti u budućnosti.