OPREZ, VRIJEME CURI: Provjerite jeste li i vi u nekoj od 4 kategorije koje su dužne i dalje same prijaviti porez

Iako od lani Porezna uprava sama utvrđuje godišnji dohodak te razliku poreza na dohodak za uplatu ili za povrat još uvijek postoje četiri kategorije poreznih obveznika koje su do kraja veljače dužne prijaviti porez.

Sve do lani veljača je bila mjesec gužvi u Poreznoj upravi. Tih su dana Hrvati hrlali prijaviti porez kako bi dobili povrat, no sada se broj onih koji trebaju zakucati na vrata porezne smanjio jer to državno tijelo samo obavlja posao. Ipak, postoje skupine građana koje su i dalje dužne predati ispunjeni obrazac osobno, piše Glas Slavonije.

Riječ je o četiri kategorije poreznih obveznika. To su osobe koje su ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti, dakle obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga; potom pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada. U obvezi su podnošenja i građani za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku u 2016. godini, odnosno porezni obveznici koji su lani ostvarili oporeziv dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka, ili sam porezni obveznik, nije izvijestio Poreznu upravu, te naposljetku, porezni obveznici koji mogu ostvariti povrat poreza na temelju poreznih olakšica koje nisu prijavljene Poreznoj upravi.

Porezna uprava do 30. lipnja poreznim će obveznicima dostaviti privremeno porezno rješenje o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak te o razlici za uplatu ili povrat poreza. Na to rješenje građani mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja.



Lani su prve isplate preplaćenog poreza krenule u kolovozu.