ONI SU NOVE HRVATSKE STARTUP ZVIJEZDE: Haker i nuklearni inženjer u lovu na 250 milijuna kuna

Marin Maržić i Nikola Škorić nove su hrvatske startup zvijezde čije je fintech “čudo” Electrocoin, prema podacima Fine, u 2015. uprihodilo 3,5 milijuna kuna, lani 10,2 milijuna kuna, a kako sami tvrde, ove godine ciljaju prihod od četvrt milijarde kuna.

Osnivači najbržerastućeg hrvatskog fintech startupa, kojem je temeljno poslovanje trgovanje Bitcoinom i Etherom, i koji zadnje dvije godine posluje s deset do dvadeset tisuća eura neto dobiti, nisu ni tipični hrvatski financijaši, ni tipični hrvatski poduzetnici, piše Poslovni dnevnik.

Marin Maržić, direktor operacija i glavni developer Electrocoina magistrirao je na FER-u i vrhunski je stručnjak za računalnu sigurnost. Prije Electrocoina, velike strane korporacije, ali i neke domaće institucije plaćale su mu da im napada IT sustave, pronalazi ranjivosti i pomaže im zakrpati ih.

Dvije godine samo za ishođenje papira

Nikola Škorić, izvršni direktor Electrocoina jedan je od malobrojnih, top treniranih profesionalaca koji su u svojoj karijeri upravljali nuklearnim elektranama. Riječ je o nuklearnom inženjeru koji je radio i u Nuklearki Krško u kojoj je u kontrolnoj sobi doslovce palio i gasio reaktor. Uz to još je studirao i informacijske znanosti te filozofiju na Filozofskom fakultetu.



Škorić kaže da su cijeli biznis željeli realizirati u Hrvatskoj, jer ne vidi razlog zašto bi to morali raditi vani. No, ističe da je to bilo vrlo teško za izvesti i da im je samo za ishođenje papira trebalo dvije godine, a i danas nailaze na različita čudna iznenađenja.

Cilj 15 novih zaposlenika

Electrocoin je startup koji stoji iza Bitcoin-mjenjačnice.hr. Prema istraživanju koje su lani objavili Perpetuum Mobile, PBZCard, Symantec i BUG u Hrvatskoj je već lani 25 tisuća građana imalo Bitcoine, a Maržić, pak, navodi kako bismo se začudili tko sve danas u Hrvatskoj kupupje Bitcoine, od vozača Ubera od mama.

“Do lani Bitcoin je činio 90 posto prometa, ali danas se sve više traže i druge valute pa se širimo na uslugu kupnje Ethera, a uskoro i na njegovu prodaju”, kaže Maržić, kojem je tim lani činio dva čovjeka, sada šest, a koji bi rado vidio i 15 novih zaposlenika.