ONI NISU ‘NEČIJA DJECA’, A IZGRADILI SU TVORNICU OD NULE! Zarađuju 10 milijuna eura, a urede imaju i u drugim europskim gradovima

Jure Rašić i Drago Tafra moderni su tvorničari. Ne stoje u tvorničkim halama, već u toplom uredu. Ne rade u zagušujućoj buci već pričaju preko interneta… No, njihovi proizvodi dosad su razigrali i razveselili 50 milijuna korisnika diljem svijeta. Jure i Drago su producenti mobilnih igara u najvećem hrvatskom proizvođaču računalnih igara Nanobitu, piše Poslovni dnevnik donoseći priču o uspješnom dvojcu.

Igre koje je producirao Jure trenutačno igra 23 milijuna korisnika diljem svijeta (Hollywood Story,Superstar Life, Fashion Design World) a njegov kolega Drago koji u Nanobitu nije od početka producirao je igre koje trenutčno igra osam milijuna korisnika (Chef Town).





Nanobit je ostvario strelovit rast. Dok je prije pet godina brojio prihod od 2,8 milijuna kuna u 2016. će prijaviti gotovo 10 milijuna eura. Danas imaju urede u Zagrebu, Bukureštu i Budimpešti i broje stotinu zaposlenih.

Osnivači Nanobita netipični hrvatski poduzetnici

Nanobitovi osnivači i izvršni direktori, Alan Sumina i Zoran Vučinić, netipični su hrvatski poduzetnici. Nisu uvezani politički, ni ekonomski, za njih se ne može reći da su “nečija djeca”, i zapravo su jedan od rijetkih primjera kako uspjeti na američki način u Hrvatskoj. Izgradili su svoju tvornicu mobilnih igara od nule.

Njihova tvornica kao inpute koristi ideje, a kao output iz nje izlazi intelektualni kapital u formi mobilnih igara koje su redovito među TOP200 na Appleovom AppStoreu i Google Play Storeu.

Zadatak producenta igara je da vodi tim programera i kreativaca i napravi uspješnu igru. U Nanobitu to znači da viziju novih naslova ili unaprjeđenja postojećih osmisle osnivači Sumina i Vučinić, a zatim posao preuzimaju Jure i Drago koji to modeliraju u proizvod. Moderni tvorničari u Nanobitu rade posao koji bi se po mnogo čemu mogao opisati zadacima koje imaju projektni menadžeri u drugim organizacijama. No, oni za razliku od drugih moraju voljeti igre i biti vezani za njih.

“Scenarij, likove, scenografiju, glazbu, mehaniku itd. No, povrh toga korisnici žele još. Moramo biti u trendu svojih korisnika. Svakodnevno instaliram nove igre koje se pojave na store-u, mislim da nema te igre koja nije prošla kroz moje prste. Internet, TV serije, pratim sve što prate naši korisnici”, pojašnjava Jure.

Brutalna, ažurna i brojna konkurencija

Konkurencija im je, tvrde, brutalna, ažurna i brojna i ne smiju propuštati prilike te moraju ići u korak s trendovima i razumijeti svoje korisnike koji su mahom žene. Uz to prate što radi Apple, jer on je na tržištu dosad redovito bio trendsetter. Rezultat toga je da je Hollywood Story nekoliko puta bio izdvojen čak i na naslovnici Google Play Storea kao jedna od najboljih igara.

U Nanobitu sada rade na mogućnosti da se iz njihovih igara može poslati YouTube video igre i razmijeniti ga s prijateljima. Razvili su i mogućnost da se preko Apple Watcha može kontrolirati igru, rade stickere za iMessage itd. Uz vlastita saznanja i iskustvo mnogo im pomaže i analitika. “Najuspješnije igre došle su u zadnje vrijeme. Mnogo smo naučili o razvoju igara i danas možemo reći da kad lansiramo novu igru ili njenu novu verziju, možemo očekivati i po stotine tisuća novih korisnika mjesečno”, zaključuje Jure.