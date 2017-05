ON IMA NAJBOLJI POSAO NA SVIJETU: ‘Kao dijete sam imao punu kutiju kockica i iz nje je izašlo puno ideja’

‘Moj posao je s vremena na vrijeme ima puno stresa, no jest najbolji na svijetu”, kaže Duncan Titmarsh jedini certificirani profesionalni LEGO graditelj u Velikoj Britaniji.

Duncan Titmarsh iz Farnhama je jedini certificirani profesionalni LEGO graditelj u Velikoj Britaniji, stvarajući svjetske rekorde pomoću stotina tisuća kockica.

“Svi mi govore kako imam najbolji posao na svijetu. Na trenutke on jest zabavan, no s vremena na vrijeme ima i puno stresa. No, ipak je to najbolji posao na svijetu”, kaže Titmarsh čija tvrtka “Bright Bricks” ima 41 zaposlenog, koji su lani izgradili čak 275 LEGO skulptura i time potukli svjetski rekord.

Titmarsh kaže kako je još od djetinjsta posjedovao kockice. Tada je, veli, vjerovao da ima veliku kutiju puno kockica, a danas ne misli tako jer samo iza sebe ima tisuće kutija punih kockica.



No, iz te kutije iz djetinjstva, ističe, izniklo je puno ideja i puno strasti. Danas ideje prima i od klijenata, a kasnije sa svojim timom raspravlja kako nešto napraviti od kockica. “To mi je najbolji dio posla”, kaže Titmarsh, kojem za izradu jedne ljudske figure treba i do 250 sati.

“Kad pomislim da sam napravio sve od LEGO kockica dobijem neku novu ideju”, kaže graditelj čija je ekipa izradila najveću kamp kućicu od LEGO kocki. Za nju im je trebalo tri mjeseca, navodi CNN Money

Titmarsh priznaje kako je njegov posao kao i svaki drugi, ali da ima onaj “wow” faktor čak i za njega.