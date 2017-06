ODNOS KUNE PREMA EURU NEVIĐEN U ZADNJIH PET GODINA: Izvoznici nisu sretni, evo što to znači za korisnike kredita

Unatoč dugo neviđenoj likvidnosti financijskog sustava, koji je dosegnuo novu rekordnu razinu od gotovo 17 milijardi kuna te osjetnom povećanju ponude kuna, i dalje je snažan pritisak na jačanje domaće valute.

Prema tečaju HNB-a, vrijednost kune trenutačno iznosi 7,40 za jedan euro i čak je neznatno veća nego što je bila prije dvije intervencije centralne banke (7,41), na kojima je od banaka otkupila 374 milijuna eura i u sustav pustila 2,78 milijardi kuna. To samo znači da bi u slučaju izostanka deviznih intervencija tečaj sigurno pao ispod 7,4 kune za euro, a na toj razini nije bio od 2011. godine, piše Jutarnji list.

Kuna od 2011. nije bila toliko jaka

To znači da će ove godine domaća valuta biti znatno jača nego u proteklih pet godina kada se tečaj u prosjeku kretao od 7,51 do 7,63 kune za euro. Analitičari RBA predviđaju da će ovogodišnji prosječni tečaj kune u odnosu na euro biti 7,44. Zbog toga neće biti sretni izvoznici, za razliku od onih s kreditima uz valutnu klauzulu kojima će rate kredita biti nešto manje.

Razlog snažnog pritiska na jačanje kune, osim uobičajeno veće ponude deviza zbog turističke sezone, svakako je ekonomski oporavak zemlje.



Prilika HNB-u da ojača devizne rezerve

Jutarnji list piše kako devizni prihodi od izvoza roba i usluga rastu snažnim intenzitetom, a nije izostalo ni inozemnog zaduživanja države, dok se istodobno smanjuje deficit na računu platne bilance i korporativna potražnja za devizama je manja. Čak se neka poduzeća češće pojavljuju na tržištu kao ponuđači deviza, bilo zbog investicija ili nekih drugih transakcija.

Nakon što je kuna u razdoblju od 2012. do 2016. godine tek malo oslabila, u idućem razdoblju HNB će, vjerojatno, češće se pojavljivati na tržištu kako bi zaustavio aprecijaciju tečaja. No, to je HNB-u ujedno prilika da osnaži devizne rezerve.

