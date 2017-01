ODGOVOR POSLODAVCIMA: ‘Sezonci su otišli u inozemstvo jer im je ondje plaća 50 % veća i šefovi im ne naplaćuju smještaj’

Na kuknjavu poslodavaca da im nedostaje radne snage, sezonci su mahom odgovorili “pljuskom” – odlaskom u drugu zemlju gdje ih poslodavci više cijene, plaćaju i ne naplaćuju im smještaj i hranu. Tako se Hrvatskoj događa da gubi ono što država naziva “ključem turizma” – čovjeka.

Dok na burzi sjedi više od 225.700 tisuća nezaposlenih Hrvata, domaći poduzetnici se žale da im nedostaje radne snage u ugostiteljstvu. Paradoksalna je to priča kojoj još treba dodati i to da držva baš pomoću turizma i ove godine želi napuniti svoju blagajnu i pritom ističe da je “čovjek ključ uspjeha” u tom sektoru, piše Glas Slavonije.

Probleme s tim “ključem” koji imaju poslodavci gotovo su si stvorili sami. U Sindikatu turizma i usluga tvrde kako poslodavci u želji da uštede otpuštaju radnike te ih potom žele nadoknaditi nestručnim sezonskim kadrovima koje nije moguće u tako kratkom roku obučiti da bi kvalitetno obavljali posao na koji im se danas žale gosti.

Pritom dodaju da je ove godine ugovora na određeno sve manje i da se radi na crno.



Uzimaju radnike iz BiH i Crne Gore jer rade za još manje plaće

Slavonci koji su dosad bili tražena i školovana radna snaga te spašavali situaciju, shvatili su da njihovo znanje i iskustvo treba cijeniti daleko više no što to cijene hrvatski poslodavci te su otišli ondje gdje će to i doživjeti.

“Velik dio sezonaca, pa tako i onih iz Slavonije, već je angažiran, a preostali dio procijenio je da mu je isplativije otići u inozemstvo. Kažu, plaća im je ondje za isti posao veća bar za 50 posto te da tamošnji poslodavci većinom ne naplaćuju smještaj i prehranu, a naši to čine”, kaže predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske Eduard Andrić, koji upozorava kako u Dalmaciji sada uzimaju radnike iz susjedne BiH i Crne Gore te ponekad i Srbije jer njih, pak, plaćaju i do čak 50 posto manje no što su plaćali naše radnike.

POTRAGA ZA SEZONCIMA SVE VEĆA: Konobari zaslužuju 6.000, a dobiju 3.600 kn plaće

Predsjednik STUH-a kaže da dio radnika ne prihvaća posao koji im se nudi, a i plaće su niže od 13 do 15 posto od prosjeka u gospodarstvu RH.

“Za ‘bijelo osoblje’ – sobarice, konobare, pomoćne radnike u kuhinji…. one su u prosjeku od 3500 do 4000 kuna, što je jako malo, a većina poslodavaca sezoncima naplaćuje smještaj i prehranu, pa se pitam od čega da sezonac preživi tih nekoliko mjeseci? “, pita se Andrić dodajući da se od nečeg i poslije sezone mora živjeti.