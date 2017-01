OD SKLONIŠTA ZA BESKUĆNIKE DO VLASTITOG BIZNISA: Dječak koji je s 11 zarađivao da pomogne ocu, završio fakultet i osnovao tvrtku

Moawia Eldeeb, egipatski imigrant sa svojom je obitelji prošao životni pakao da bi danas bio uspješan čovjek, poduzetnik koji je poznat u Sjedinjenim Državama, piše CNNMoney.

Moawia Eldeeb imao je svega devet godina kada je njegov otac osvojio zgoditak na lutriji u Egiptu i odlučio to iskoriatiti kako bi obiteljs preselio u Sjedinjene Države i omogućio im bolji život. No, prije svega bolje životne uvjete za Eldeebovog mlađeg brata koji boluje od ektodermalne displazije, poremećaja koji onemogućava znojenje i na suncu uzrokuje hipertermiju.

No, život u Sjedinjenim državama bo je težak i stalno su se borili s neimaštinom. Stoga je Eldeeb s 11 godina napustio školu i počeo raditi. U jednoj piceriji u njujorškom Queensu odrađivao je smjene duge 12 sati i zarađivao 20 dolara. “Otac me nikad nije tražio da radim, no živjeli smo i jednosobnom stanu koji je moj otac jedva mogao priuštiti i k tome je sve išlo na gore”, priča danas mladi poduzetnik.

Teška priča postala je još gora nakon što su zbog eksplozije bojlera ostali bez krova nad glavom. “Bio je to najstrašniji dan, nosada kad gledam unatrag mislim da je bio najbolji jer je promijenio naše živote”, komentira Eldeeb, koji je nakon toga s roditeljima preselio u sklonište za beskućnike. Bitka nakon toga više nije bila tako teška jer se nisu morali boriti za novac da bi platili stanarinu ili hranu. Živjeli su od markica pomoću kojih su hranu dobivali kao beskućnici.



U teretani dobio ideju za posao

Tada se Eldeeb odlučio ponovno posvetiti obrazovanju. A i njegov otac, inače računovođa se prekvalificirao i pronašao novi posao. Nakon godinu dana ponovno su uselili u jedan stan. Eldeeb je dobio stipendiju jedne islamske srednje škole i završio je. Jako su ga zanimala računala pa je tako i završio studij informatike na Sveučilištu Columbia.

Ondje je dobio ideju za svoj start up, dok je trenirao u teretani. Suosnivač tvrtke je momak kojeg je on trenirao, a zajedno je s njim osmislio interaktivna ogledala koja pomažu sportašima da vježbaju bez ljudskog ternera.

Prikupili su milijun i pol dolara novca i 2015. osnovali “SmartSpot”.

