OD COCA COLE DO FACEBOOKA: Bizarno podrijetlo 7 najpoznatijih zaštićenih korporativnih boja

Boje imaju snažan psihološki učinak – plava ulijeva povjerenje (pa većina policajaca svijeta ima plave uniforme), “agresivna” crvena je uočljiva jer podsvjesno podiže razinu opreza (pa su znakovi stop crveni)…

Naravno da psihologiju boja koriste i tvrtke. No neke od najpoznatijih su do svojih prepoznatljivih boja doše sasvim slučajno.

1. Zašto je Coca Cola crvena?





Sredinom devedesetih godina 18. stoljeća tvrtka je počela bojiti bačve za sirup u crvenu boju kako bi tijekom transporta porezni djelatnici mogli lakše razlikovati njihovo piće od alkohola. Coca Cola je čak i svoj prvi časopis, izdan 1924. godine, nazvala “The Red Barrel” (Crvena bačva).

2. Zašto je logo BMW plavo-bijeli?

Prema popularnim glasinama, logo predstavlja lopatice propelera koje sijeku plavo nebo, što se argumentira i time kako je BMW osnovan kao tvornica zrakoplova. No objašnjenje je puno običnije – to je pogrešno. Kvadranti u logu Bayerische Motoren Werkea detalj su grba njemačke savezne države Bavarske.

3. Zašto je logo Facebooka plav?

Plava boja smiruje, ulijeva povjerenje i pomaže ljudima opustiti se pa je idealna zaštitnu boju društvene mreže, no kod Facebooka za sve je kriv daltonizam Marka Zuckerberga.

“Plava je jedina boja kojoj vidim čitavu paletu”, kaže Zuckerberg, koji slabije razlikuje crvene i zelene nijanse.

4. Zašto je Yahoo ljubičast?

Suosnivač David Filo otišao je 1995. u trgovinu kupiti boju za zidove ureda, a onda se priča račva na dvije strane – jedna je da je ugledao ljubičastu na popustu, a druga da je obojio ured u sivo no pod jakim fluorescentnim svijetlom izgledala je ljubičasta.

5. Zašto je Google u bojama duge?

Boje Googlea upućuju na razigranost, posebno redoslijed boja.

“Odlučili smo se za osnovne boje, ali nismo htjeli postaviti ih u klasičnom redoslijedu, a slovo “l” smo jedino obojili sekundarnom bojom – kako bismo pokazali da se Google ne pridržava pravila” rekla je Ruth Kedar, dizajnerica koja ja je osmislila logo.

6. Zašto su novine i stranice Financial Timesa oker?

Novine Financial Timesa 1893. godine odlučile su promijeniti boju tiskovine kako bi se razlikovale od svog londonskog rivala Financial News. U to vrijeme, grafička tehnologija im nije davala previše manevarskog prostora pa su se jednostavno odlučili za manje izbijeljeni papir.

7. Zašto je Tiffany plav, u nijansi crvendaćevog jajeta?

Boju koja je poznata kao “Tiffany plava” izabrao je 1845. osnivač kompanije, Charles Louis Tiffany za boju korica prvog kataloga koja je sadržala godišnju kolekciju nakita , nazvanu Blue Book. Iz tvrtke kažu kako ju je vjerojatno odabrao zbog popularnosti tirkiznog dragog kamenja u 19. stoljeću ili zato što je bila omiljena među viktorijanskim mladenkama.