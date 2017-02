NOVA ŠEFICA VELIKE TVRTKE: ‘Bilo je to rizično. Troje djece, hipoteka, ispred mene samo želja, no ipak sam dala otkaz’

Sarah Robb O’Hagan u svojoj je karijeri imala padova i uspona, radila u velikim tvrtkama, postizala velike uspjehe, ali i dva puta bila “najurena”. Njen posljednji korak- davanje otkaza rezultirao je novim uspjehom.

Velika američka tvrtka Flywheel Sports, koja svojim klijentima nudi sve što im treba u postizanju dobrih rezultata kad je riječ o sportu, zdravom životu i dobroj lini, pohvalila se prošlog tjedna kako je na svoje čelo za predsjednicu uprave postavila Sarah Robb O’Hagan.

Riječ je o ženi koja se u svojoj profesionalnoj karijeri može pohvaliti šefovskim pozicijama u Nikeu ili Equinoxu i velikim uspjesima, ali i činjenici da je dva puta dobila otkaz, a jednom ga u poprilično nepovoljnom životnom trenutku sama dala. Njena nova uloga neće neće ni ovaj put biti ni malo lagana jer treba nadgledati rad 1200 zaposlenika na čak 40 razliitih lokacija i biti pritom iznimno kreativna.



Poraze okrenula u pobjede

Forbes piše da je ono što je najzanimljivije kod Sarah činjenica da je ona svoje poraze preokrenula u pobjede. Naime, ona je otkaz shvatila kao priliku za novi rast pa je tako odlučila sama pokrenuti posao u kojem individualce i timove usmjerava da postignu svoj potencijal. Na internetskoj stranici njenog njene tvrtke Extreme You tako stoji: “Mi postojimo da bismo vas ‘šutnuli’ u stražnjicu u želji da postignete više od svog života”

Govoreći o otkazu u Virgin Megastoresu Sarah danas priznaje da jednostavno nije imala potrebne vještine niti je znala kako okrenuti poslovanje da bi ono iz gubitaka počelo davati pozitivne rezultate. Bilo joj je to drugo radno mjeto. “Kada ste na početku karijere, trebate naučiti kako pronaći vlastitu snagu i prilike. Kad sada pogledam u to razdoblje, smatram da me do otkaza dovela činjenica da sam uložila svu svoju snagu ali tako da su mi promakle prave prilike. Fokusirala sam se na inovacije i transformacije i sve one futurističke diejlove glazbene industrije ne shvaćajući da neće samo to spasiti biznis”, kaže Sarah zaključujući kako je otkaz dobila ulažući svu snagu u ono u čemu u stvari niej bila dobra.

No, Sarah nije bila samo poražena. Prije godinu dana i sama je odlučila napustiti drugi posao na kojem je radila. “To je zasigurno bila najriskantniaj stvar. Nisam imala ništa ispred sebe osim knjige koju sam željela napisati i svojih snova da kreiram platformu oko te knjige. Sam dati otkaz teže je nego ga dobiti. Imate osjećaj kao da stojite na vrhu litice i pitate se hožćete li zasta skočiti. Ja nisam znala gdje će me to odvesti, a roditelj sam troje djece i osoba koja ima hipoteke te činjenicu da djecu moram još obrazovati na fakultetima. No, znala sam da je to vrijeme kada se trebam odgurnuti na iduću stepenicu”, opisala je Sarah koja je uspjela u svom naumu jer joj posao živi, knjiga izlazi u travnju, a sada je i zasjela na novu funkciju.