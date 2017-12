NOVA GODINA, NOVA PRAVILA: Ovo je devet najvažnijih izmjena koje će utjecati na poslovanje poduzetnika u 2018.

Napokon je ispravljena nelogičnost donesena prethodnom izmjenom pravilnika o porezu na dohodak o početku i završetku računanja dnevnica prilikom putovanja zračnim prijevozom.

Kao i na početku svake godine i ove nas čekaju izmjene brojnih propisa među kojima su nove osnovice doprinosa, novi iznos minimalne plaće i slično. Vlasnica tvrtke Solventa, za računovodstvo i usluge, Vesna Varšava za portal Novac za sve objasnila je koje nas to izmjene čekaju, a koje će utjecati na poslovanje poduzetnika u 2018., od kojih je izdvojila devet najvažnijih.

1. Dnevnice na službenom putu i njihovo umanjenje u slučaju plaćenog obroka

a) ako je plaćen jedan obrok (ručak ili večera), dnevnica se umanjuje za 30%,

b) ako su plaćena dva obroka (ručak i večera, dnevnica se umanjuje za 60%.

Pojašnjeno je da se doručak uračunat u cijenu noćenja ne smatra osiguranom prehranom, no dodane su situacije u kojima se smatra da je osigurana prehrana i u kojima treba umanjiti dnevnicu, i to ako je osiguran obrok (ručak i/ili večera): u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično; u cijeni karte za putovanje brodom; u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili; iz sredstava reprezentacije poslodavca. Drugim riječima, ako je u cijeni seminara uračunat sendvič koji će organizator nazvati ručkom, umanjit će se dnevnica, ako vam u zrakoplovu daju obrok umanjit će se dnevnica, ako na službenom putu počastite poslovnog partnera i to prikažete kao reprezentaciju, obzirom ste i sami jeli umanjit će vam se dnevnica.

2. Dnevnice na službenom putu i putovanje zrakoplovom

Varšava ističe kako je popravljena nelogičnost donesena prethodnom izmjenom pravilnika o porezu na dohodak, a to je da se sada dnevnica u slučaju putovanja zračnim prijevozom obračunava dva sata prije vremena predviđenog polijetanjazrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj.

Naime, prethodnom izmjenom bilo je propisano da se dnevnica obračunava od sata polaska zrakoplova, a poznato je da je check-in za inozemne letove potrebno obaviti najkasnije 90 minuta prije polijetanja, te je takvim obračunom bio oštećen svaki radnik upućen u inozemstvo koji je koristio zračni prijevoz. Također su razjašnjenje situacije obračuna dnevnice u slučaju putovanja u više zemalja ili ako je u inozemstvu provedeno manje od osam sati: svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati; ako je ukupno na putovanju osoba provela više od osam, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.

3. Izobrazba i obrazovanje izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika

Troškovi prijevoza i smještaja radnika u visini stvarnih izdataka i do sada su bili neoporezivi kod upućivanja radnika na obrazovanje ili izobrazbu. Ono što je novina jest da su u slučaju seminara, savjetovanja i izobrazbe dnevnice i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe neoporezive pod uvjetom da edukacija ne traje dulje od sedam dana.

4. Trošak smještaja i prehrane za sezonske radnike

Radnicima koji su prijavljeni na određeno vrijeme kao sezonski radnici i koji rade izvan mjesta svog prebivališta ili uobičajenog boravišta najmanje 30 kilometara, poslodavac će troškove smještaja i prehrane moći isplatiti neoporezivo pod uvjetom da računi glase na poslodavca i da ih plati preko poslovnog računa.

5. Voda, hladni i topli napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) postaju neoporezivi

Nakon dugogodišnjih zahtjeva poslodavaca konačno je zakonodavac dozvolio da se radnicima bez ikakvih poreznih opterećenja mogu omogućiti kava, sokovi, mlijeko za vrijeme radnog vremena i da se to ne smatra plaćom.

6. Dar u naravi

Do sada je poslodavac mogao radniku dati dar u naravi do 400 kuna godišnje neoporezivo, sada je taj prag dignut na 600 kuna. Poslodavac dakle može nagraditi radnika nekim poklonom u vrijednosti do 600 kuna bez da plati ikakva dodatna davanja na taj iznos.

7. Iznos minimalne plaće

Propisan je iznos minimalne plaće za 2018. godinu u visini od 3.439,80 kuna.

8. Doprinosi u 2018.

Propisane su nove osnovice za obračun doprinosa. Nadalje, izmjenama je propisano da u 2018. godini i poljoprivrednici upisani u upisnik kao nositelji ili članovi OPG-a počinju plaćati doprinos za zaštitu zdravlja na radu u visini 0,5% osnovice, odnosno 15,24 kuna mjesečno.

9. Prag za ulazak u sustav PDV-a i za obrtnike paušaliste

U 2018. godini prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a podignut je s dosadašnjih 230.000 kuna na 300.000 kuna za sve male porezne obveznike, kao i obrtnike koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu.

Dodatno, ističe Varšava, ako do kraja godine isplaćujete neoporezive nagrade pripazite ako radnik nije radio cijelu godinu kod vas. Pravo na isplatu neoporezivog iznosa ograničeno je na najviše 2.500 kuna godišnje, što znači ako je radniku bivši poslodavac isplatio na primjer 1.000 kuna regresa za godišnji odmor, neoporezivo možete isplatiti samo razliku do 1.500 kuna, ali morate imati potvrdu prethodnog poslodavca o visini isplaćene prigodne nagrade.