NJIHOVA PONUDA TURISTE OBARA S NOGU: Dvije glumice napustile kazališne daske i pokrenule uspješan posao

Dvije Njujorčanke, Alison Tolbert i Sarah R. Morgan povezale su se preko hrane i danas imaju zajednički posao “Sugartoothe Tours” u sklopu kojeg turistima, ali i Njujorčanima nude upoznavanje slatke strane svog grada.

Alison i Sarah bile su članice kazališne skupine Disneyjeve “Ljepotice i zvijeri” i zajedno su bile na turneji, a tijekom nje su se povezale odlazeći u svakom gradu u kojem su gostovale na gastro ture. Njihova kulinarska iskustva govorila su im da kulturu mjesta u kojem si najbolje upoznaješ kušajući tamošnju hranu.

Nakon što su se vratile kući u New York Sarah je odlučila prijateljicu za rođendan odvesti na turističku turu njujorških sladoleda. No, dogodilo se da takvo što u ponudi nije mogla pronaći. “Bilo me je sram. Sigurno nisam bila jedina koja je to željela”, kaže Morgan koja je tada odlučila osmisliti vlastitu turu koja je kasnije potaknula stvaranje njihovog posla.

Prije no što su pokrenule biznis, dvije su žene na svoje turističke ture povele prijatelje i obitelji. Pod geslom “Pronađite raj u paklenoj kuhinji” vodile su ih kroz Manhattan, obilazile s njima određena mjesta, govorile o njihovoj povijesti i naravno omogućile im da kušaju deserte. A kad je sve završilo uspješno isto su nastavile i s drugima. Potom su dodale i druge ture te posebne ponude za određene sezone poput turneje za Valentinovo ili one sladoledne i ljetne.



“Fokusiramo se na desert, a ni jedna druga tvrtka to ne nudi. Sretni smo što nudimo jedinstven proizvod. Jednostavno volimo kombinirati povijest New Yorka, onu kulturnu i kulinarsku, s desertima”, kaže Morgan koja je kao i njena kolegica odsad i turistički vodič kroz Veliku jabuku.

Dvije poduzetne žene sada se planiraju i širiti te organizirati ne samo privatne već i ture za klijente određenih korporacija. “Nevjerojatno je to putovanje u kojem širimo znanje. Ima nešto nevjerojatno kreativno u pokretanju vlastitog posla”, zaključuje zadovoljna Morgan.