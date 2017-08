NESUĐENI KUPAC AGROKORA PREUZIMA LUKU ZADAR: Kineski investitor spreman je uložiti osam milijuna eura

Direktor tvrtke Zhongya nekretnine te vlasnik nekoliko kineskih kompanija i suvlasnik burze u Hong Kongu, Jiangxiong Hu,spreman je uložiti osam milijuna eura u Luku Zadar.

Hu je pažnju domaće javnosti već privukao svojom ponudom Ivici Torodriću za spašavanje Agrokora, koja se nije ostvarila jer je u međuvremenu eskalirala kriza u tom koncernu, piše Večernji list podsjećajući da taj kineski investitor već ima udio od 24 posto u Luci Zadar.

POČINJE LOV NA AGROKOROVE TVRTKE: Interes za Konzum, Belje i druge je neviđeno velik, javljaju se milijarderi iz Kine i Mađarske

Svi već računaju da će on uložiti novac

Buru među malim dioničarima Luke Zadar izazvalo je to što je Huova tvrtka Luxury Real Estate sazvala skupštinu dioničara za 31. kolovoza i predložila dokapitalizaciju u kojoj nije stajao poziv svim dioničarima za upis dionica, čime su bili isključeni iz prava prvenstva upisa. Stoga su mali dioničari podnijeli kaznene prijave nadleženim institucijama u Hrvatskoj i Sloveniji, budući da je Slovenac većinski vlasnik Luke Zadar, a o svemu su obavijestili i kinesko veleposlanstvo.



Do četvrtka će dnevni red biti izmijenjen i pravo na upis novih dionica imat će svi dioničari, piše Večernji list dodajući da kineski ulagač nije imao namjeru ikoga izostaviti iz postupka već se vodio time da ionako svi računaju na to da će on novac uložiti.

A Luci Zadar novac je neophodan jer je protekle tri godine poslovanje bilo loše, a ne mogu se ispuniti ni obveze preuzete ugovorom o koncesiji danoj na 25 godina, u kojoj stoji i obveza ulaganja 215,75 milijuna kuna.

KINESKI MILIJARDER ULAŽE U HRVATSKU: Gradi tvornicu vrijednu nekoliko desetaka milijuna eura, planira opskrbljivati čitavu Europu

Gradi hotel u Krapinskim Toplicama, želi i Konzum

Ovaj kineski ulagač po svemu sudeći jedini od postojećih dioničara ima taj novac, a i podršku lokalne uprave i Županije. Planirani iznos dokapitalizacije je oko šest do osam milijuna eura, a interes je kineskog ulagača u tome što bi luka na Jadranu poput one u Zadru skratila put za transport kineske robe i smanjila trošak. Za ozbiljnije ulaganje u Luku zadar trebat će oko 100 milijuna eura.

Hu, osim toga, namjerava uložiti 35 milijuna eura u modernizaciju hotela Bellevue u Pagu, a trebao bi početi i gradnju novog hotela u Krapinskim Toplicama gdje planira napraviti vrhunske toplice za rehabilitaciju.

Jiangxiong Hu ipak se najviše pročuo po svojoj ponudi za pomoć Ivici Todoriću u spašavanju Agrokora, za što je bio spreman investirati 2,7 milijardi eura uz uvjet da ta kompanija u određenom roku napravi javnu ponudu dionica na burzi u Hong Kongu. No, Todorić je tada imao velikih kratkoročnih obveza, pa se novac nije mogao brzo realizirati. Hu je u nedavnom intervjuu Večernjem listu kazao da je i dalje zainteresiran za Konzum, Belje i neke turističke projekte Agrokora.

KINEZI ŽELE ULAGATI U HRVATSKOJ: ‘Ne znamo zašto su Hrvati nezainteresirani za suradnju s nama’