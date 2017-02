NEKAD BOGATAŠ, DANAS BEZ IČEGA: Zdravko Pevec prodao vinograd Kinezima i radi na viličaru

Zdravko Pevec danas živi od mirovine 3600 kuna i vozi viličar u sinovljevoj tvrtki gdje je prokurist. Za to ne uzima nikakvu naknadu- Supruga Višnja u istoj je tvrtki na minimalcu, ali joj od plaće zbog suđenja isto ne ostane puno.

Zdravko i Višnja Pevec još do prije petnaestak gpdina bili su među 20 najbogatijih ljudi u Hrvatskoj. Imali su dvadesetak prodajnih centara – šest tvrtki u Hrvatskoj, pet u inozemstvu – 500 tegljača, hotel, zlatne i platinaste kreditne kartice… Danas pola njegove mirovine uzme država, a pola – 3600 kuna – može potrošiti. Zdravko pritom radi kao prokurist u sinovljevoj tvrtki i za to ne uzima ni kune. Ona pak za posao komercijalista u sinovoj tvrtki prima minimalac od kojeg trećinu i ne vidi i na zaštićeni račun joj svaki mjesec sjedne 2200 kuna. Od nekadašnje imovine nije im ostalo baš ništa pa Zdravko Pevec danas vozi punčev 17 godina star Mercedes S.

Sjedište Pevec opreme, tvrtke koja se bavi opremanjem trgovina, skladišta i izložbenih prostora je u Zadru. U Vrbovcu na mjestu gdje je nekad bio Pevec, pak, imaju unajmljeno skladište u koje dovoze robu koju otkupljuju od tvrtki koje preuređuju prostor, razmontiraju, odvajaju otpad, a ostalo uređuju i preprodaju. Robu kupuju kod nas i na aukcijama u Europi – uvoze iz Nizozemske, Belgije, Danske, Francuske, Italije, a izvoze u Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru. Cilj im je proširiti se i na tržište Srbije.

ZDRAVKO PEVEC SE VRAĆA NA POSLOVNU SCENU: “Dižem glavu i pokrećem novi biznis”



‘Znaš tko mi tovari robu?’

U tvrtki Pevec oprema sedmero je radnika. “Kad smo kupili inventar Baumaxa u Splitu, ja sam sve sam rastavio i viličarom utovarivao u kamione, pa su vozači zivkali znance i govorili im “Znaš tko mi tovari robu?” i slikali se sa mnom. Meni ništa nije teško raditi. Kroz rad tražim utjehu u gubitku tvrtke. Morate se nečim baviti da možete normalno živjeti”, ističe taj strojarski tehničar po struci dodajući kako je sretan što je obitelj na okupu. Dok radi kod sina Višnja, oak, i slika.

Posljednjih godina bavili su se Pevecovi uzgojem kukuruza za ljudsku prehranu koji su prodavali Barilli, obrađivali su vinograd, proizvode vrhunsko vino, a jedan od vinograda kod Bjelovara Pevec je uspio prodati Kinezu pa sada u berbu u njegove bivše vinograde dolaze Kinezi koje novi vlasnik dovodi u to selo. Sad su se, eto, vratili onome što najbolje znaju – trgovanju.

Zdravko Pevec kaže da na njegovoj posjetnici piše p.p. “To znači propali poduzetnik. A može i ponovni povratak. Ljudi vam sve mogu oprostiti, ali uspjeh ne”, kaže za Večernji list Pevec koji je nekoć imao oko 4000 zaposlenih i godišnji promet u tvrtki od oko 3,5 milijardi kuna.

Na putu do kraha od 2009.

Poslovno carstvo počelo mu se urušavati 2009. Pevec i danas tvrdi kako tako nije moralo biti, samo da je bilo dobro volje. Tada je jedna od Pevecovih tvrtki, Instalotehna, zbog svog dužnika zapala u probleme. Instalotehna je bila dobavljač Unija metala iz Zaprešića koja je koncem 2008. Pevecovoj tvrtki dugovala 27 milijuna kuna. Umjesto novca dugovanje je kompenzirano strojevima Unija metala, što je u konačnici dovelo do tumačenja Porezne uprave da je Instalotehna preuzela Uniju metal, a samim tim i njezina dugovanja. Ta tvrtka iz Zaprešića samo je za porez dugovala 20 milijuna kuna. Na koncu je izračunato da Pevec mora platiti i njezin dug i šest milijuna kuna PDV -a na preuzete strojeve.

Odjednom nagomilano milijunsko dugovanje značilo je početak kraja Peveceova poslovnog carstva jer ga je upravo zbog toga duga država blokirala. Pevec je imao plan restrukturiranja, no nije ga imao priliku predstaviti.

DRŽAVA ODBILA ZDRAVKA I VIŠNJU PEVEC: ‘Nećemo vam isplatiti pola milijarde kuna!’

“Ministar Ivan Šuker te nas je godine 15. listopada blokirao, iako je vrijednost firme bila oko 400 milijuna eura, dvostruko veća od obveza. Stečaj je trajao od Badnjaka do Štefanja”, govori Pevec čija obitelj je ubrzo dobila otkaz. A potom su njega i suprugu uhitili sumnjičeći ih da su državu oštetili za oko 26,8 milijuna kuna, čime su zbog krivog knjiženja stekli korist od 3,9 milijuna kuna. Obolje su završili u zatvoru i odslužili svoje kazne.

Povratak u Pevec

Zdravko Pevec danas proziva Šketa da je kao stečajni upravitelj obezvrijedio vrijednost tvrtke i kaže da je “x puta prigovorio sudstvu zbog nepravilnog postupka u stečaju jer u stečajnu masu nije ušla sva imovina tvrtke”. Pita kamo su nestale dvije hale koje je Pevec za 12 milijuna kuna kupio u Londonu i dovezao u Hrvatsku. Nije mu jasna ni procjena vrijednosti tvrtke u Makedoniji i pita gdje je odande nestalo 70 milijuna kuna.

Pevecovi su se sporili i s državom, tražeći oko pola milijarde kuna naknade za izmaklu dobit. Novac nisu dobili, no za sudske su troškove dužni 400 tisuća kuna.

“Kako sam mogao dobiti taj spor kad je Šket u Pevecu zaposlio supruga predsjednice suda i sina načelnice krim-policije? Nadam se da će se jednog dana saznati tko stoji iza uništenja tvrtke i obitelji Pevec. Nikad nećemo izaći iz blokade”, kaže Zdravko Pevec koji nije zadovoljan ni današnjim stanjem u tvrtki jer će se, kaže, dvije uprave boriti dok ne naštete tvrtki.

Spas vidi u novom nadzornom odboru i novoj upravi. Ako se to dogodi, u preslaganju unutar Peveca vidi i – sebe. Kaže kako će se angažirati kod dioničara da se napravi sasvim novi koncept. Kad to čuje njegova supruga, priznaje to Zdravko, kaže da nije normalan. Kad bi se, kaže, ipak vratio u tvrtku, bavio bi se i politikom, jer kaže kako od nje stradaš ako se njom ne baviš.