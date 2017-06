DOK JEDNI ODLAZE, DRUGI SE VRAĆAJU: Slavonac odustao od Njemačke i kod Županje pokrenuo uspješan posao

Nakon pet godna rada u Njemačkoj, Gradištanac Tomislav Stojanović primijetio je da u njegovom kraju ima prostora za pokretanje posla. Odlučio je vratiti se i kod svoje kuće raditi ono što radi u Njemačkoj. Nije pogriješio.

Dok drugi po bolje sutra odlaze u Njemačku Tomislav Stojanović (33) iz Gradišta kod Županje odlučio je okrenuti smjer putovanja. Točnije, nakon petogodišnjeg rada u Njemačkoj napustio je baušetlu i odlučio pokrenuti građevinsku tvrtku u Lijepoj našoj.

“Zbog nedostatka posla i financijske situacije, prije šest godina morao sam spakirati kofer i krenuti put Njemačke, jer drugog rješenja nije bilo. Supruga i djeca ostali su u Gradištu i nije bilo nimalo lako otići, rastati se od obitelji, živjeti odvojeno, bilo je sve teže funkcionirati na daljinu”, priča Tomislav. No, tijekom godina, dodaje, situacija se promijenila i kako su radnici mahom otišli iz zemlje, u županjsko kraju došlo je do povećanja posla i nedostatka kadra. Primijetio je to tako što su ga tijekom posjeta Hrvatskoj pozivali da im odradi neki posao.

” S dvojicom prijatelja iz djetinjstva došao sam na ideju da pokrenemo malu tvrtku koja će biti bazirana na ovom našem području i koja će pružati usluge u građevinarstvu. Obojica imaju iskustva na tim poslovima, jedan je inženjer građevine, a drugi je radio u računovodstvu jedne građevinske tvrtke. Odlično se nadopunjujemo i svaki je zadužen za svoj dio posla”, pojašnjava za Glas Slavonije.



Uložili su vlastita sredstva u nabavu strojeva i opreme i pokrenuli EnergoGradnju koja se danas bavi građevinskim radovima te unutarnjim i vanjskim uređenjem. Zapošljavaju 11 radnika, no ovisno o količini posla moguće je i dodatno zapošljavanje.

Tomislav kaže da posla ima i da je naplata uredna te da svakodnevno pristižu novi upiti.

“Činjenica je da je rad u Njemačkoj više plaćen, ali moraju se uzeti u obzir i veliki troškovi smještaja, hrane i kada se podvuče crta, sve zbroji i oduzme, kod kuće je ipak mnogo bolje. U Njemačkoj si uvijek stranac, i ondje nitko ne može dobiti dobro plaćen posao dok ne usavrši jezik. I meni je trebalo više od tri godine da bih u tome uspio”, kaže napominjući kako ne mogu baš svi otići iz Slavonije već netko mora i ostati.