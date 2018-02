NAJVEĆE SVJETSKE KOMPANIJE U BJESOMUČNOJ UTRCI: Tko će osvojiti naslov prve bilijunske tvrtke?

Tri informatička diva približavaju se vrijednosti od bilijun dolara. Koji će prvi doseći daj iznos?

Kada su u pitanju predviđanja za 2018., većina financijskih analitičara slaže se oko jedne stvari – jedna IT firma vjerojatno će postati prva američka tvrtka s vrijednošću od bilijun (milijun milijuna) dolara. Pitanje je, koja će to biti, piše BBC.

Može li to biti Apple?

Hoće li to biti Apple? To uvelike ovisi o njegovom najnovijem i navodno najboljem smartfonu, iPhoneu X. Ako se prodaja pokaže jakom, a trebala bi biti stvarno jaka, Appleova će vrijednost bez većih poteškoća skočiti prema bilijun dolara. S obzirom na visoku cijenu od 999 dolara, iPhone nema potrebu probijati rekorde prodaje kako bi postigao rekordnu zaradu, te uvjerio ulagače kako je Apple i dalje u stanju stvarati inovativne proizvode.

No u zadnje vrijeme su se pojavile vijesti kako bi Apple mogao gotovo prepoloviti planirani broj proizvedenih modela najnovijeg iPhonea. A to nije ono što su ulagači htjeli čuti. No čak i sa skromnim brojem prodanih iPhonea X, tvrtka i dalje očekuje da će u izvještaju biti naveden rast prihoda od preko 10%. To bi ju lijepo usmjerilo prema dostizanju bilijuna do kraja godine.



Ka povećanim sinergijama

No Amazon bi mogao tamo stići prvi. Glavni izvršni direktor Jeff Bezos sada je definitivno najbogatiji čovjek na svijetu. Cijena dionice njegove tvrtke samo u 2017. skočila je preko 50%. Većinu toga može zahvaliti velikim rastom svojih cloud poslova – Amazon Web services. No tvrtka u svom portfelju sada ima i Whole Foods, lanac trgovine prehrambenim proizvodima. Počelo se pričati o ‘povećanim mogućnostima sinergije’, preklapanjem Amazonove tehnologije i fizičkih lokacija trgovina Whole Foods moglo bi se pokazati izuzetno isplativim. Otvaranje jedne konceptne trgovine bez blagajni prošlog mjeseca bilo je dovoljno da još malo podigne cijenu dionicama. No ovo je sigurno tek početak.

Ono što vjerojatno koči rast vrijednosti Amazona je brzina kojom troši novac. Očekuje se da će potrošiti preko 4 milijarde dolara na stvaranje sadržaja za svoju Prime TV uslugu dok se nastavlja takmičiti s Netflixom. Asistentica Alexa isto tako traži konstantna ulaganja. Prošle je godine preko 5.000 ljudi radilo na razvoju tehnologije Alexsu, koja se bori s konkurentnim Googleovim sustavom. Uz to, kako bi što brže dostavljao pošiljke, Amazon otvara sve više dostavnih centara širom svijeta.

Sve u svemu, to je puno utrošenog novca, i sve to prije nego što počne izgradnja novog sjedišta, gdjegod ono na kraju bilo. Nije ni čudo da je Daniel Ives iz GBH Insightsa rekao Amazonovim ulagačima da ih čeka period “kratkoročne boli”, ali i “dugoročnih dobitaka”.

Alphabetova igra s hardverom

A što je s Alphabetom? Tvrtka majka Googlea trebala bi prijaviti prihod za oko 20% viši nego u isto vrijeme prošle godine. No, kao i uvijek to uglavnom dolazi od reklamnih pretraga i oglašavanja na YouTubeu, što su glavni izvori novca. Ako Alphabet želi doseći bilijun dolara, mora povećati prihode iz drugih izvora, a ne ovisiti samo o oglašavanjnu. Pažljivo pratite kako mu ide hardver, poput telefona Pixel 2 koji su izašli proškle godine, kao i veliki marketing koji je popratio asistenta Google home.

Da li je bilo uspješno? Kada je u pitanju hardver, google nije u istoj ligi kao i Apple, ali svaki obečavajući znak naveo bi ulagače da skaču od sreće. Isto se odnosi i na veće napretke u cloud računalima, što je još nešto što analitičari jednoglasno očekuju. googleova dominacija na tržištu umjetne inteligencije mogla bi dobro doći ako bi se Alphabet želio približiti Amazon web servicesu.

Trenutačno je bilijunu najbliži Apple, s vrijednošću od 860 milijardi dolara. Amazon je na nešto ispod 700 milijardi, dok Alphabet vrijedi 817 milijardi. Koji od njih će priječi ovu fenomenalanu granicu? Možda čak i svo troje.