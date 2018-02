MR. BINGO STIŽE NA DANE KOMUNIKACIJA: Poznati ilustrator otkrit će kako na apsurdnim projektima zarađuje za život

Mr. Bingo globalno je poznati ilustrator koji za život zarađuje smišljajući apsurdne projekte poput onoga u kojem je prodavao vlastito prijateljstvo na godinu dana.

Na Dane komunikacija, iz Londona u Rovinj, dolazi nam Mr. Bingo još jedan izrazito zanimljiv govornik koji svojim nastupom i djelovanjem iskače iz mase. Mr. Bingo je vrhunski ilustrator, arhitekt uspješnih, kontroverznih projekata poput projekta Hate Mail u kojem su ga nepoznati ljudi plaćali da im šalje uvredljive, unikatno

ilustrirane razglednice.

Nakon uspjeha tog projekta i nekoliko sličnih, moglo bi se reći suludih projekata, Mr. Bingo je odlučio oprostiti se s radom isključivo za klijenta i kompaniju te zarađivati za život kao slobodni umjetnik.

“O intrigantnom karakteru Mr. Binga govori i činjenica da ga je upravo prestižni The Guardian prozvao ‘troll for hire’. On oživljuje ideje koje bi se mnogi posramili reći na glas, a Mr. Bingo upravo provokativne i naizgled apsurdne ideje vrlo uspješno unovčuje i na njima gradi karijeru”, izjavila je direktorica Dana komunikacija i direktorica programa festivala Dunja Ivana Ballon.

Na predavanju u Rovinju pod nazivom “Alternativni način kako zaraditi za život” na svoj duhovit i dinamičan način provest će nas kroz posljednjih 20 godina života koje je obilježio nizom uspješnih projekata i pokojim neuspješnim, poput onoga da pokuša prodati godinu dana svog prijateljstva.

Mnogima još uvijek nije jasno kako to uspijeva, ali Mr. Bingo za život zarađuje smišljajući naizgled apsurdne projekte. U okviru jednog od projekata nagrađivao je sudionike svoje Kickstarter kampanje čišćenjem po kućama, opijanjem u vlaku, slanjem kraljičina pornografskog crteža ili pak nepristojnim pozivom na Božić.

Mr. Bingo, globalno poznati majstor provokacije koji ne mari za tuđa mišljenja, danas iza sebe ima hvale vrijedan portfelj u kojem se nalaze klijenti poput Microsofta, BBC-a, Nike-a, Volkswagen-a i MTV-a.